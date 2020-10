Het is altijd taarttijd

Het afgelopen halfjaar, vooral tijdens die eerste, rare, onzekere periode waarin we nét hadden kennisgemaakt met het virus, was elke aanleiding om een taart te bakken er een. Deadline gehaald? Taart bakken. Hoog cijfer voor wiskunde? Taart bakken. Vrijdagmiddag-en-dus-bijna-weekeinde? Taart bakken. Dreigend lockdowndipje op een druilerige dinsdagochtend? Taart bakken. Woensdag gehaktdag? Taart bakken. Nu ja, bij wijze van spreken dan.

Zo roerden, klopten, rolden, vouwden en glazuurden we ons door onze coronastress heen. Een heel gezonde en ook best effectieve strategie, vind ik. Het enige jammere eraan is dat het fenomeen taart er ietwat van devalueert wat betreft feestelijkheid. Ik bedoel: als het bijna altijd taarttijd is, wat eet je dan als er écht iets te vieren valt, op je verjaardag bijvoorbeeld?

Oók taart natuurlijk. Maar dan de aller-allerlekkerste. De lievelingstaart van de jarige. Zo bakte ik in het afgelopen jaar een ouderwetse appeltaart voor mijn verkering, voor mijn oudste kind een zogeheten Basque burnt cheesecake – het recept vindt u in het NRC-archief – en voor de jongste een (behoorlijk geweldige!) laagjestaart met citroen en meringue van Nigella Lawson.

Nu was ik zelf aan de beurt en had mijn zinnen gezet op een chocoladetaart met tahin erin, een uiterst hippe combinatie die ik nog nooit had geproefd. Ik vond een recept in het boek Nothing Fancy van de populaire Amerikaanse kookschrijver Alison Roman – onlangs in het Nederlands verschenen onder de naam Bijzonder simpel – voor Crispy Chocolate Cake with Hazelnut and Sour Cream en nam dat als uitgangspunt.

Roman roert een halve pot Nutella door haar taartbeslag en ook nog eens een paar lepels door de geklopte slagroom met zure room die ze erbij serveert. Dat leek mij iets te gortig, qua zoet en qua dominant, dus verving ik de Nutella door tahin en hield de begeleidende room naturel. En? Vraagt u zich nu natuurlijk af. Wel, als taarten zo verdomd verrukkelijk blijven, vrees ik het ergste voor mijn voornemen om er dit najaar mínder te gaan bakken.

Knisperende chocoladetaart met tahin



Voor de taart:125 g ongezouten boter + extra om in te vetten;

170 g suiker + extra om te bestrooien;

225 g chocolade (minimaal 72% cacao), fijngehakt;

150 g tahin;

6 eieren;

55 g fijngemalen hazelnoten of amandelen;

2 el cacaopoeder;

½ tl zout.

Voor erbij: 200 ml slagroom;

25 g poedersuiker;

200 g zure room

Verwarm de oven op 180 graden. Beboter een taartvorm (24 cm) en strooi er wat suiker in. Draai de vorm rond, zodat zich een laagje suiker hecht aan de bodem en wanden. Schud het teveel er weer uit. Doe de boter, chocolade en tahin in een kom en hang deze boven een pan met heet water. Wacht tot de chocolade is gesmolten en meng alles tot een glad geheel.

Scheid 4 eieren. Doe de eiwitten in een kom en de eidooiers, samen met de 2 overgebleven eieren, in een andere. Voeg het hazelnoot- of amandelmeel, het cacaopoeder en zout toe en klop met een elektrische mixer tot een romige vla. Voeg de gesmolten chocolade toe en meng dit met een spatel door de eiervla.

Klop de eiwitten, in een schone kom en met schone gardes, tot een schuim en voeg dan geleidelijk 170 g suiker toe. Er moet een stevige meringue ontstaan. Spatel eerst een derde van het eiwitschuim door het chocolademengsel en dan de rest. Schenk het beslag in de taartvorm en besprenkel de bovenkant gelijkmatig met 2 eetlepels suiker. Bak de taart 35 – 40 minuten in de oven. De bovenkant moet mooi gesouffleerd zijn en mag een paar barsten vertonen. Laat de taart afkoelen; hij zakt dan een beetje in, maar dat hoort zo. Klop de slagroom lobbig en voeg de poedersuiker en zure room toe. Serveer de taart met de room.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2020