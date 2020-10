‘Als de horeca sluit, gaat de klant thuis drinken’

‘Dames en heren, de laatste drie kwartier feest zijn aangebroken!” Het is even over negenen als barman Stijn van der Meer (24) van Café Flater in Utrecht het einde van de avond inluidt. Een jaar geleden was dat ondenkbaar, moest de avond op dit tijdstip nog beginnen. Maar anderhalve week geleden werden de regels voor de horeca weer aangescherpt, en moeten kroegen en restaurants al om tien uur dicht.

De gevolgen van die maatregel, bedoeld om de coronapandemie een halt toe te roepen, zijn deze donderdagavond pijnlijk zichtbaar. Gewoonlijk stonden klanten in Flater schouder aan schouder, was het wringen om bij de wc te komen. Nu is het café nagenoeg leeg en wordt de anderhalve meter streng bewaakt. Desondanks probeert het personeel de bezoekers op deze regenachtige avond te geven wat ze zoeken: feest. De barmannen staan dansend achter de bar en playbacken mee in de taphendels. De nummers kiezen ze zelf. Funkytown van Lipps Inc passeert de revue, maar ook Nederlandstalig.

Maar echt opgetogen is de stemming bij het personeel niet. Want anderhalve week na het vervroegen van de sluitingstijd zou een nieuwe ingreep kunnen volgen. Premier Mark Rutte (VVD) zinspeelde al op algehele sluiting, als de situatie rond de besmettingen niet verbetert. Andere Europese landen kondigden een vergelijkbare ingreep deze week al aan.

Dat de horeca opnieuw onder een vergrootglas ligt, kan in de sector op weinig begrip rekenen. Veel cafés en restaurants doen zo hun best om te zorgen dat alles veilig open kan blijven, zegt barman Stijn van der Meer, die door de crisis zijn andere werk verloor en nu alleen nog één avond per week in de Flater werkt. „Er wordt gedaan alsof wij de paria zijn, maar als je kijkt naar het aantal besmettingen dan klopt dat niet.”

Boon’s Supermarkt sluit om 22:00 uur. Klanten staan voor een gesloten deur. Foto Dieuwertje Bravenboer

Strengste maatrelen

Ook Dirk Beljaarts, directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), ziet in de besmettingscijfers weinig reden om de horeca „op te offeren”. Natuurlijk wil zijn sector meewerken aan het indammen van het virus. „We hebben nu al de strengste maatregelen. Maar het zou helpen als we weten welke onderbouwing er aan die maatregelen ten grondslag ligt.”

Zulk bewijs heeft Beljaarts naar eigen zeggen nog niet gezien. Eerder het tegendeel. In de laatste cijfers van het RIVM was 2,9 procent van de besmettingen terug te leiden naar de horeca, stelt Beljaarts. „In absolute getallen: 162 besmettingen. Rechtvaardigt het voorkomen van die 162 besmettingen in een week een dusdanig zware maatregel als het dichtgooien van de horeca?”

Toch vertellen de besmettingscijfers niet het gehele verhaal, zeggen experts. Het klopt weliswaar dat verreweg de meeste besmettingen (50 procent) thuis plaatsvinden, waar meer intiemer contact is. Maar, zo stelde Jaap van Dissel van het RIVM eind september in de Tweede Kamer: „Het virus ontstaat niet thuis, dat wordt ergens van meegenomen.” En dan speelt de horeca een belangrijke rol, met name onder jongeren.

Ongeveer 10 procent van de getraceerde besmettingen onder jongeren is terug te voeren op de horeca – voor jongeren bijna net zo’n belangrijke besmettingshaard als de werksituatie voor volwassenen. En áls het misgaat, gaat het er vaak goed mis. Zo was er een ‘cluster’ van 342 besmettingen, waarbinnen meerdere horecabezoeken aan elkaar gelinkt konden worden. Ter vergelijking: het grootste werkcluster was 44 personen groot.

Wordt dat minder als de horeca sluit? Branchevoorzitter Beljaarts denkt van niet. Hij ziet de horeca nadrukkelijk als onderdeel van de oplossing. „Als om 10 uur de deuren sluiten, verplaatst het probleem zich naar elders. Naar parken, naar huis, waar je minder controle hebt. Het ligt niet aan de locatie, maar aan het gedrag. In de horeca kun je er tenminste op toezien dat mensen zich aan de regels houden.”

Café Flater in Utrecht. Foto Dieuwertje Bravenboer

In de Utrechtse horeca zagen ze die verschuiving ook, nadat vorige week de sluitingstijd werd vervroegd. Het betekent bovendien dat iedereen om tien uur ’s avonds allemaal tegelijk de straat op stroomt. „Afgelopen dinsdag was de uitloop drukker dan het normaal gesproken op een vrijdagavond zou zijn”, zegt Lune Hageman (26), bedrijfsleider van de Streetfood Club op Janskerkhof.

Zeker in de eerste paar dagen na het aanscherpen van de regels, ging dat lang niet overal goed, erkent een woordvoerder van de gemeente. „Mensen gingen buiten zitten, of alcohol kopen in de winkels die nog open waren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.” Deze week is besloten dat winkels in Utrecht van donderdag tot zondag na tien uur geen alcohol meer verkopen, volgens de zegsman een initiatief van de ondernemers zelf.

Vlak vóór tienen is het deze donderdag niettemin nog flink druk, bij supermarkt Boon’s aan de Ganzenmarkt. Maxime Dilissen (23) en Michiel Kosten (25) hebben dus nog snel een flesje wijn gehaald. „Ik ben blij dat ik hier ben in plaats van in België, daar zijn ze veel strenger.” Een groepje van zes strompelt uit de supermarkt, met drie sixpacks gekoeld bier en twee zakken chips onder de arm. Ze waren nog net op tijd en gaan nu thuis bij iemand verder met drinken.

Niet iedereen heeft door dat het om 10 uur klaar is. Anne Mia Sorbi (22) en Arjen Koomen (25) staan verbouwereerd voor een dichte deur. „Dicht? Dat meen je niet. Dan gaan we wel naar de Albert Heijn op de Neude. Ook dicht?” Ze kijken elkaar aan. Wat nu? De bierambulance wordt geopperd. „Die zal wel goede zaken doen nu. ”

Horeca in het buitenland

Veel Schotse cafés en restaurants mogen voorlopig openblijven, maar een biertje aan de toog zit er niet meer in. Horecazaken in het land mogen binnen geen alcohol meer schenken en tot 18 uur gasten binnenlaten, besloten de autoriteiten donderdag. Buiten mogen klanten tot 22 uur worden bediend en is alcohol wel toegestaan. In de grote steden, Glasgow en Edinburgh, moet de horeca wel volledig dicht. In de regio Brussel zijn alle cafés, bars, feestzalen de komende maand gesloten. Het gewest besloot daar woensdag toe omdat het aantal besmettingen in het gewest snel oploopt. Elders in België moeten cafés uiterlijk om 23 uur dicht en mogen aan één tafel vier bezoekers zitten. Alleen voor restaurants zijn de regels minder streng: die mogen in héél België tot 1 uur openblijven. Na Parijs en Marseille moeten zaterdag de cafés ook sluiten in andere Franse steden, zoals Lyon, Lille, Grenoble en Saint-Etienne. Restaurants mogen er open blijven, maar zij moeten strengere veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Steden als Toulouse, Montpellier, Dijon en Clermont-Ferrand kunnen snel volgen als de situatie daar verslechtert. Tsjechië sluit vanaf maandag opnieuw alle bioscopen, theaters, zwembaden en sporthallen, na een recordaantal corona-infecties, maar laat restaurants en cafés voorlopig open. Wel moet de horeca om 20 uur dicht, werd donderdag bekend. Tot die tijd mogen maximaal vier personen aan één tafel zitten.

