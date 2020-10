Advocaten: Klaas Otto perste motorclubleden niet af met gedwongen aftreden

Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, heeft zich volgens zijn advocaten niet schuldig gemaakt aan afpersing door leden uit de motorclub te zetten met zogeheten ‘bad standing’. Die term wordt binnen de wereld van motorclubs gebruikt voor leden die zich hebben misdragen of de regels van de club niet hebben nageleefd, waardoor ze hun inschrijfgeld van 2.500 tot 5.000 euro niet terugkrijgen.

In de visie van het OM heeft No Surrender dit misbruikt als een verdienmodel. In sommige gevallen zijn deze uitgezette leden ook zwaar mishandeld. De praktijk illustreert volgens het OM „de cultuur van geweld en intimidatie” die binnen motorclubs bestaat.

Raadslieden Louis de Leon en Sanne Schuurman stelden donderdag in hun pleidooi bij de rechtbank in Groningen dat Otto altijd tegen deze vorm van gedwongen aftreden is geweest. Dat blijkt volgens de advocaten onder andere uit recent opgedoken mailberichten die zijn geschreven in de tijd dat Otto zich in 2011 met zijn toenmalige motorclub Trailer Trash Travellers aansloot bij motorclub Satudarah.

Verschil in strafeis

Klaas Otto is volgens het OM als oprichter en ‘generaal’ van motorclub No Surrender lid geweest van een criminele organisatie die zich richtte op het afpersen, bedreigen en mishandelen van leden die uit de motorclub werden gezet. Vanwege zijn rol in die organisatie eiste het OM twee weken geleden een celstraf van drie jaar tegen Otto. Tegen ‘Captain World’ Henk Kuipers, die de leiding over No Surrender overnam nadat Otto begin 2016 uit de club stapte, eiste het OM een celstraf van twaalf jaar.

Lees meer over de eis van het OM twee weken eerder: ‘Koffieclub’ of toch een criminele organisatie?

Het verschil in strafeis verklaart het OM onder meer uit het feit dat Kuipers bij meer geweldsdelicten is betrokken. Bovendien is Klaas Otto in een aparte strafzaak in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor afpersing, mishandeling en witwassen. Hoewel in die zaak nog hoger beroep loopt heeft het OM daarom nu de strafeis gematigd.

Het onderzoek is in eerste instantie gestart op informatie over criminele activiteiten van Henk Kuipers. Het clubhuis van No Surrender in Emmen, de woonplaats van Kuipers, is vanaf eind 2014 jarenlang afgeluisterd. Uit dat onderzoek is volgens de advocaten van Otto niets gebleken van zijn betrokkenheid bij het afpersen van leden die uit de club werden gezet.

Bad standing

Het OM ziet dat anders en stelt dat er sprake is van afpersing door leden uit de club te zetten die bij hun toetreding een inschrijfgeld moesten betalen. Dat geld kregen ze niet terug als ze uitgezet werden met bad standing. Otto heeft zich naar eigen zeggen altijd uitgesproken tegen deze praktijk. In een e-mail uit 2011, waarin de afspraken over het samengaan van zijn toenmalige motorclub Trailer Trash Travellers met Satudarah worden besproken, staat dat de nieuwe club het „uit de club zetten onder bad standing” binnen Satudarah bestaat maar dat de leiding van Trailer Trash Travellers altijd „zelfstandig besluit” of ze van deze regel gebruik wil maken.

In het strafdossier tegen Otto zitten ook een aantal getuigenverklaringen van voormalige leden van No Surrender die stellen dat Otto ze nooit heeft afgeperst door ze uit de club te zetten met bad standing. Daarom stellen de raadslieden van Otto dat hij moet worden vrijgesproken.

De rechtbank doet in november uitspraak in de omvangrijke strafzaak tegen Kuipers, Otto en twee medeverdachten.