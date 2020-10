De dictator heeft iets van Trump, met zijn ‘kleine, getuite lippen’

Eigenlijk zou Het boek van wonderlijke nieuwe dingen het laatste boek van Michel Faber zijn. „Het voelde alsof ik nog één boek in me had dat oprecht en buitengewoon kon worden, en dat dat genoeg zou zijn”, verklaarde de Engelstalige auteur, nog steeds in het bezit van een Nederlands paspoort, toen de roman in 2014 uitkwam. Nu, zes jaar later, verschijnt dan toch de roman D.

Helemaal nieuw is die niet, in zijn nawoord schrijft Faber (1960) dat hij er vijfendertig jaar geleden aan is begonnen – alsof hij om opnieuw te beginnen iets vertrouwds nodig had. „Er zit nu niemand te wachten op deprimerende fictie”, zei de auteur onlangs in De Morgen. Het is dan ook een positief verhaal geworden, voor alle leeftijden, maar toch vooral voor kinderen. Het is het aloude verhaal van een dappere eenling die bijgestaan door een reisgenoot op reis gaat om de draak te verslaan.

De eenling is in dit geval Dhikilo, een dertienjarig meisje dat met haar pleegouders Ruth en Malcolm in een Engels kustplaatsje woont. Oorspronkelijk komt ze uit Somaliland (en niet Somalië, zoals ze steeds maar weer moet uitleggen). Als enige merkt ze dat op een dag de letter D is verdwenen – niet alleen uit geschreven teksten, maar ook uit gesprekken, waardoor mensen opeens dingen zeggen als: ‘Ik probeer bewuster te eten, ik ga voor salae en een bakje ruiven.’

Dickens

Aangespoord door haar méér dan excentrieke geschiedenisleraar Dodderfield (nu Oerfiel) gaat Dhikilo op weg om het verdwijnen van de D’s op te lossen. Daartoe moet ze het land Liminus binnengaan, dat toegankelijk is via een portaal op Dodderfields zolder. Liminus is ijzig koud. Samen met Dodderfields hond, die de cruciale eigenschap bezit zichzelf in een indrukwekkende sfinx te kunnen veranderen, gaat ze op weg naar Gampalonia, de hoofdstad van Liminus, waar dictator Gamp de bouwstenen van de taal, en dus van de verbeelding, dreigt te laten verdwijnen. Om de lezer te betrekken bij Dhikilo’s queeste heeft Faber eerder al de nadruk gelegd op de magische eigenschappen van taal. Zo is er in Dhikilo’s moedertaal een woord, saxansaxo, dat staat voor ‘de geur en de koelte die door de wind worden meegevoerd van een plek waar het regent naar een plek waar het droog is’. ‘Hoe kon één zo’n woordje zoiets wondermoois betekenen?’

Faber verzon mooie wezens voor Liminus – hoogtepunt is het hotel Bleak House (het boek zit vol verwijzingen naar Charles Dickens, het is onder meer een hommage aan diens werk) dat zijn bezoekers naar binnen lokt om ze vervolgens nooit meer te laten gaan. Maar toch, een klassieker als het verwante Narnia van C.S. Lewis zal D niet gauw worden. Onderhoudend is het wel, maar heel spannend wordt het niet.

Net als de moraal is het verhaal rechtlijnig. Het duo reist van het ene dorpje naar het andere, tot de hoofdstad is bereikt. De dictator heeft iets van Trump, met zijn ‘kleine, getuite lippen’. Het grootste bezwaar is dat we zo weinig achtergrondinformatie krijgen, over de oeroude Dodderfield bijvoorbeeld, of over Liminus. In Fabers wereld schuilt meer potentie dan uit dit boek blijkt. Misschien moet hij er een serie van maken waarin het allemaal wat meer wordt uitgediept.



Michel Faber: D. (D) Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Podium, 304 blz. € 21,- D. (D) Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Podium, 304 blz. € 21,- ●●●●●

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 oktober 2020