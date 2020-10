Alex Ross over ‘Wagnerism’: ‘Wagner is een paradox’

Op een juli-ochtend in 1869 ontspint zich een merkwaardig tafereel op het station van Luzern. De Franse dichteres Judith Gautier is zojuist per trein gearriveerd, om op uitnodiging van Richard Wagner enkele dagen in diens villa in Tribschen te verblijven. Ze wordt geassisteerd door onder anderen Auguste Villiers de L’Isle-Adam, de Franse schrijver, dichter, grootgebruiker van absint, en Wagner-fanaat.

Als blijkt dat Wagner zijn bezoek in hoogsteigen persoon komt afhalen, worden de hooggespannen verwachtingen Villiers te veel. „Hij is kubusvormig! Hij is angstaanjagend!”, klinkt het over het perron. In brieven aan het thuisfront rept hij over „een genie dat eens per duizend jaar op aarde verschijnt”.

Villiers in Tribschen. Het is een van de vele gedetailleerde anekdotes in Wagnerism, het langverwachte derde boek van Alex Ross, muziekcriticus van The New Yorker. Het is een stevige pil: een kleine achthonderd pagina’s, waarin de lezer zich dankzij uitputtende research dikwijls een fly on Wagner’s wall waant.

Neem die passage waarin een 24-jarige Friedrich Nietzsche moed verzamelt om bij huize Wagner aan te bellen. We vinden hem dralend in de tuin, waar hij de meester piano hoort spelen, schavend aan een passage uit de opera Götterdämmerung.

Ook amusant: Wagners voorkeur voor zware rozenparfums en luxueuze kleding, liefst van roze zijde en satijn. Wanneer een brief aan zijn huiscouturier uitlekt („weelderige volants”, „pofferige ruches”) draaien de cartoonisten overuren: „Frou-Frou-Wagner”.

Ondertussen doet Ross in vijftien hoofdstukken nauwgezet uit de doeken hoe de componist van Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde en Parsifal in anderhalve eeuw tot -isme uitgroeide, en hoe hij door de meest uiteenlopende kunststromingen en politieke bewegingen op het schild is gehesen. Van Parijse symbolisten tot Amerikaanse sf-schrijvers. Van occultisten en anarchisten tot feministen en Afro-Amerikaanse intelligentsia. Uiteraard komt ook die gitzwarte bladzijde uit de Wagner-receptie aan bod. Uitvoerig beschrijft Ross hoe de componist in de jaren 1930-1945 wordt ingelijfd door de nazi’s.

Veelkantig cultuurfenomeen

Dat Alex Ross (1968) een gouden pen heeft voor rijk gecontextualiseerde vergezichten over muziek, weten we sinds 2007. Toen verscheen The Rest is Noise, waarin hij zijn lezers door het weids meanderende muzieklandschap van de twintigste eeuw voerde.

Wagnerism is een heel ander boek geworden, vertelt Ross vanuit zijn studeerkamer in Los Angeles. „Het is strikt genomen geen boek over muziek, laat staan over Wagner per se. Ik bedoel, er bestaan al duizenden publicaties over de man, zijn werk en zijn invloed. Terecht, want Wagner heeft de loop van de muziekgeschiedenis ingrijpend veranderd. Maar dat geldt ook voor Bach, Beethoven of Stravinsky.”

Wat Wagner uitzonderlijk maakt, is zijn enorme invloed op de kunsten in het algemeen, zegt Ross. „Zijn nalatenschap groeide uit tot een draaikolk waarin tal van schrijvers, schilders, architecten, choreografen en cineasten werden meegezogen. Met Wagnerism heb ik dat veelkantige cultuurfenomeen in kaart willen brengen. Temeer omdat dit naar mijn weten nog niet eerder is gedaan. Niet in één boek althans.”

Hij is kubusvormig! Hij is angstaanjagend! Schrijver Auguste Villiers over Richard Wagner

Gaandeweg werd duidelijk waarom. Ross werkte ruim tien jaar aan Wagnerism. Hij bezocht Tribschen en Bayreuth, toog naar Venetië waar Wagner in 1883 stierf, raadpleegde experts over dans, schilderkunst, architectuur en film, en las eindeloos veel. „Dit boek is mijn levenseducatie geweest.”

Lange tijd wilde het maar niet boteren met de klankmagiër uit Bayreuth. Ross herinnert zich die keer dat hij een opname van Lohengrin uit de bieb leende. Lang lag de plaat niet op de draaitafel: „Ik werd er fysiek onpasselijk van.”

We schrijven Ross’ tienerjaren, een tijd waarin hij zich als zoon van fanatieke platenverzamelaars begroef in de Duits-Oostenrijkse muziekcultuur van barok tot romantiek. Vooral het instrumentale repertoire had zijn interesse. De lijn Bach-Beethoven-Brahms, zeg maar. Ondertussen had hij piano- en hoboles, en hield hij er vurige componeerambities op na: „Als een bezetene werkte ik aan wat ik als het bewijs van mijn tragische tienergenie zag.”

Pas jaren later, aan het eind van de universiteit, kreeg Wagner hem steviger in zijn greep. „Ik zat niet lekker in mijn vel, had problemen met alcohol. Natuurlijk viel ik juist toen als een blok voor de duistere kanten van Wagners muziek. Wagner wordt vaak afgeschilderd als de componist van het bombast en de heroïek, maar voor mij is hij een dichter van de crisis en de catastrofe.”

Geen zwart-witverhaal

Ross’ relatie met Wagner is niettemin ambivalent gebleven. „In al die jaren dat ik me intensief met Wagner heb bezig gehouden, heeft hij me geen moment verveeld. Maar tegelijkertijd ligt die donkere kant op de loer. Zijn megalomanie, zijn weerzinwekkende racisme en anti-semitisme.”

Voor hemzelf was dat jarenlang het uitgangspunt, geeft hij toe. Tot hij dieper in de kwestie dook: „Ik zag dat er wagnerismen bestaan. Kijk naar het fin-de-siècle. De verscheidenheid aan reacties die Wagner uitlokte is verbijsterend. Feministen, socialisten, nationalisten, communisten, homo’s en lesbiennes: allemaal citeren ze hem instemmend.”

Alex Ross: „Als ik ook over de muzikale invloed van Wagner had willen schrijven, dan had ik nog drie boeken nodig gehad.”

Zo bezien is het tragisch dat Wagners erfenis in de twintigste eeuw is gekaapt door het nationaal-socialisme, vindt Ross: „Het voelde als een Untergang toen ik dat hoofdstuk schreef.” Om in één moeite door te benadrukken: „Anderzijds was het natuurlijk geen ongelukje dat het Wagner overkwam. Thomas Mann formuleert het raak als hij schrijft dat Wagner zich voor zijn eigen misbruik leende. De ambiguïteit van die frase slaat de spijker op zijn kop. Precies die complexiteit heb ik in dit boek willen vangen. Ik heb koste wat kost willen vermijden dat het een zwart-witverhaal werd.”

In die opzet is Ross geslaagd. Wagnerism leest als een caleidoscoop waarin Wagner in zijn volle complexiteit wordt bezien door de ogen van schrijvers, filosofen, staatslieden, kunstenaars, politieke griezels en artistiek-excentrieke halfgekken.

Opmerkelijke afwezigen: de musici en componisten, die slechts bij hoge uitzondering meedoen in de marge. Een noodzakelijke consequentie van de opzet om vooral Wagners interdisciplinaire reikwijdte in kaart te brengen, aldus Ross: „Als ik ook over zijn muzikale invloed had willen schrijven, dan had ik nog drie boeken nodig gehad.”

Obsessie

Het tekent de ernst van Ross’ Wagner-obsessie dat de componist geregeld opduikt in andere artikelen van zijn hand. Neem ‘Bob Dylan as Richard Wagner’, geschreven toen de legendarische singer-songwriter in 2016 de Nobelprijs werd toegekend. Na een aantal alinea’s voert Ross Nietzsche ten tonele, die na zijn breuk met Wagner een in vitriool gedrenkte analyse geeft van diens vermeende persoonlijkheid: geen dichter, maar een acteur, luidt het verdict.

„Het is een venijnige, maar rake observatie”, vindt Ross, die na zijn epische Wagner-queeste moet onderkennen dat de man achter de mythe tot op zekere hoogte een mysterie is gebleven: „Wagner is een paradox. We zien hem graag als de dominante Meister die elk aspect van zijn Gesamtkunst controleerde. Maar als we een stap terug doen, dan blijkt hij ons telkens te ontglippen, als een kameleon die van kleur verandert. Uiteindelijk blijft hij voor mij een ongrijpbare figuur. Een soort illusionist, inderdaad een man van het theater, zoals Nietzsche haarfijn aanvoelde.”

Als kind speelde de kleine Richard vaak met een speelgoedtheatertje, gekregen van zijn stiefvader, vertelt Ross. „Hij voerde showtjes op voor familie, en in zekere zin is hij dat zijn leven lang blijven doen. Ik koester de ironische gedachte dat rond dat typische, rusteloze, toneelspelende mannetje die immense traditie is ontstaan.”

Alex Ross: Wagnerism, Art and Politics in the Shadow of Music. Farrar, Straus and Giroux, 784 pp, 40 dollar.

