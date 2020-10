Vaders die hun kinderen niet begrijpen

Na haar internationale doorbraak met De meisjes (The Girls) in 2016 was het even stil rond Emma Cline (VS, 1989). Nu is er een verhalenbundel verschenen, die ook in het Nederlands Daddy heet. Cline is – ik sta nog steeds achter mijn eerdere gejubel over De meisjes – echt heel goed. Wat niet zo geweldig uitpakt, is dat al deze verhalen samen in één bundel staan.

Het is niet dat de verhalen geen kwaliteit bezitten. In ‘De generaal’, bijvoorbeeld, slaagt Cline erin de lezer mee te laten kijken met een man die duidelijk geen enorm sympathieke vader is geweest, maar die ook niet zo goed begrijpt waarom hij nu zijn volwassen kinderen niet kan bereiken. ‘Ze werden aangenaam onscherp’, lees je als de man tijdens een gezamenlijk diner naar zijn gezin kijkt, ‘zo vaag dat hij in staat was van hen te houden’. Het is zonde dat er een tikje te onsubtiel wordt aangezet dat hij werkelijk een beroerde ouder was; in een oud filmpje vraagt hij aan zijn dochter of ze meer van hem of mama houdt. Toch is het een kalme, haast ontroerende vertelling van een man die zich afvraagt of iedereen om hem heen de fijne tijden samen vergeten is, die dan maar het geluk in de stem van zijn dochter probeert te horen als zij met haar echtgenoot belt.

Ketamine

Twee andere verhalen over vaders die hun kinderen niet snappen, ‘De zoon van Friedman’ en ‘Op het spoor’ zijn op hun beurt ook sterk. Maar die verloren ‘vaders’, met en zonder kinderen, lijken in meer verhalen op te duiken, als een soort mal voor een mannelijk personage van midlifecrisis-leeftijd, dat de wereld van een berustend dan wel cynisch afstandje bekijkt. Ze hebben, zoals Jonathan in het verhaal ‘Mackie Messer’, een veel te jonge vriendin die aan de ketamine is (‘soms betrapte hij zich erop dat hij zonder aanleiding grappen over haar maakte’). Of ze weten niet meer hoe ze met zichzelf en/of vrouwen om moeten gaan na een niet nader genoemd #me-too’tje, zoals Ben in ‘Menlo Park’ (‘was dit nou wat ze van hem wilden? […] Dat hij deze krachteloze en vriendelijke gedachten over vrouwen had, gedachten die zich niet onmiddellijk in daden omzetten? Hij kon zich ergere dingen voorstellen’).

En soms is de door het leven murw geslagen ‘vader’ in deze bundel een jonge vrouw, die in een kliniek zit om van haar cyberseksverslaving af te komen en probeert een beroemdheid (die er wegens diverse seksschandalen zit) te versieren, omdat ze het allemaal ook niet meer weet. En soms is het een andere jonge vrouw, die gelaten lijkt te leven met de nasleep van een ander schandaal, namelijk het feit dat ze het met de beroemde vader van haar oppaszoontje aanlegde.

Schandaal

Opvallende uitzondering tussen al deze gelatenheid is trouwens het verhaal ‘Marion’, over een meisje in een wat sektarisch aandoende commune. Het meisje is weg van haar beste vriendin, doet alles wat ze zegt, vertoont geen spoor van murwheid of cynisme. Het verhaal verscheen overigens drie jaar vóór Clines roman over meisjes in een sekte.

Het is nogal wat, tien (min één, als we ‘Marion’ niet meetellen) verhalen waarin de troosteloosheid van voornamelijk middle- of upperclass, wit Amerika wordt geschetst. Tien verhalen die bovendien allemaal vrij abrupt eindigen, net iets eerder dan je zou wensen, maar met een belofte van een nóg troostelozere toekomst voor de hoofdpersonages. Een bundel vol vaders die hun (jong)volwassen kinderen niet begrijpen, vol mensen die op een of andere manier een rol speelden in een (seks)schandaal, vol quasi-beroemdheden die het óók niet makkelijk hebben. Vol vergankelijke roem en existentiële uitspraken als: ‘Het is allemaal maar damp die vervliegt’, of: ‘Het vermogen je leven serieus te nemen, om te geloven dat je een solide entiteit was die het waard was te onderhouden, alsof het allemaal ook maar iets opleverde.’ Het is wel goed, maar ook allemaal wat veel van hetzelfde.



Emma Cline: Daddy. (Daddy) Vert. Tjadine Stheeman en Ariane Schluter. Daddy. (Daddy) Vert. Tjadine Stheeman en Ariane Schluter. Lebowski, 235 blz. € 22,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 oktober 2020