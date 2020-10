Twijfels over doorstart Miss Etam

Amper vier weken na de doorstart is de situatie rond de modeketens Miss Etam en Steps verzand in chaos. Tientallen winkels zijn stilzwijgend gesloten, nieuwe voorraad blijft uit en ondanks de uitverkoop van de afgelopen weken is de bankrekening van het overkoepelende NXT Fashion nagenoeg leeg, zo melden bronnen rond de winkelketens aan NRC. De werknemers wachten intussen nog altijd op hun eerste salaris.

Miss Etam en Steps vormden samen met de modeketens Claudia Sträter en Expresso tot deze zomer de Nederlandse tak van het Belgische modeconglomeraat FNG, dat in augustus bezweek aan zijn financiële problemen. De vier ketens werden begin september verkocht aan Martijn Rozenboom, een zelfbenoemde ‘bedrijvendokter’ met een discutabele reputatie. Hij voorzag „een mooie toekomst” voor de ketens, tekende hij in een persbericht op.

Het personeel van de winkels had daar van meet af aan zijn bedenkingen bij. Zij kenden Rozenbooms voorgeschiedenis. De in Utrecht geboren investeerder meldde zich in het verleden bij vele faillissementen in de detailhandel, schetsten ingewijden onlangs in een profiel van NRC. Rozenboom beloofde dan het bedrijf door te starten, maar zag daar uiteindelijk toch van af en verkocht dan de voorraad met winst. Zo verdwenen koopjeswinkel Op = Op Voordeelshop en de kledingketens McGregor, Gaastra en SuperTrash uit het straatbeeld.

Toch besloten de werknemers van de vier modeketens de doorstart een kans te geven, vertelt een werknemer die in de top actief was. De curator had nou eenmaal voor Rozenboom gekozen en de investeerder toonde zich heel enthousiast over de toekomstplannen van de directie. Bovendien was Rozenboom volgens de curator de enige geïnteresseerde die álle ketens wilde doorstarten. De andere kandidaten wilden het bedrijf in stukjes opknippen.

Lang duurde dat geloof niet. Exact twee weken nadat de doorstart werd aangekondigd, op de eerste dag dat Rozenboom formeel eigenaar was, werd het personeel bijeengeroepen. Ze kregen te horen dat Claudia Sträter en Expresso waren verkocht aan Van Uffelen, een modeketen uit Delft, die zich ook na het faillissement al als kandidaat had gemeld. „Een vooropgezet plan”, vermoeden werknemers.

Doorstart met leegverkoop

Met Miss Etam en Steps ging Rozenboom wel verder, maar om die te kunnen doorstarten, moest eerst worden onderhandeld met verhuurders en leveranciers, kreeg het personeel te horen. Daarvoor was geld nodig. De ketens gingen daarom flink uitverkopen, zegt een leidinggevende van Steps. „Normaal kost een jurkje bij ons 80, 90 euro – nu was dat 20 euro. Toch was de marge nog steeds heel hoog, omdat Rozenboom de voorraad voor een schijntje had overgenomen.”

Waar die inkomsten zijn gebleven, is voor ingewijden onduidelijk. Ze staan in elk geval niet op de rekening van NXT. Geld uitgaven, deed het bedrijf intussen nauwelijks, stellen ze. Dat leidde tot een conflict met verhuurders. „Elke dag gaan er winkels dicht, maar daarover wordt niet gecommuniceerd”, aldus een filiaalmanager uit Oost-Nederland. Van de 110 winkels zijn er inmiddels dertig gesloten.

Sturing is er volgens werknemers amper. Commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden, tevens de woordvoerder, vertrok op de dag van de verkoop aan Van Uffelen, uit onvrede over Rozenbooms koers. Hij wil niet reageren. Algemeen directeur Richard Turk heeft het bedrijf twee weken terug ook verlaten.

De webshop van Steps en Miss Etam is uit de lucht, volgens de site zelf vanwege drukte door de doorstart. Maar volgens werknemers omdat koeriersbedrijf DHL niet werd betaald en daarom weigert nog langer spullen te verzenden. Ook wordt in sommige winkels het vuilnis niet opgehaald omdat het afvalbedrijf niet betaald is. „Die container staat er al sinds juni”, zegt de winkelmanager uit het oosten des lands. „Heel vies, de vliegen zitten overal.”

Herfst- en wintercollectie hangt niet

Voor het personeel in de winkels is intussen Veel is onduidelijk, zegt ze. Om de vliegen te verjagen, heeft ze zelf maar vliegenvallen gekocht van het restant boodschappengeld. Maar ook dat wordt niet aangevuld. „We zijn nu aan het laatste pak wc-papier bezig. Dus volgende week moeten we zelf papier meenemen. En de stofzuiger is stuk, dus die lenen we nu bij de buren.”

In de winkels die nog wel open zijn, hangt nog steeds zomerkleding, zeggen filiaalmanagers. Dat is omdat de herfst- en wintercollectie er nog niet is . „Die staat ergens vast omdat de rekening nog niet is voldaan”, aldus een leidinggevende bij Steps. „Het is er, maar Rozenboom betaalt niet.”

Salaris heeft het personeel ontvangen tot 22 september, de laatste dag dat uitkeringsinstantie UWV de lonen na het faillissement doorbetaalde. Van de nieuwe eigenaar hebben ze nog niets ontvangen, en vragen daarover of over het loon voor oktober – blijven onbeantwoord.

Het personeel heeft nu, met vakbond AVV, een loonvordering bij NXT neergelegd, aldus bestuurder Martin Pikaart. Van de 600 overgebleven werknemers hebben er 560 deze eis inmiddels ondertekend. Als Rozenboom geen gehoor geeft, volgt een aanvraag voor faillissement, zegt hij. „Als NXT failliet gaat, worden de werknemers tenminste betaald – door het UWV .”

Eigenaar Martijn Rozenboom zegt desgevraagd dat de salarissen onderweg zijn. „We hebben het over acht dagen loon, dat wilde ik meenemen in de betaling over oktober. Daar is intern niet goed over gecommuniceerd, dat geef ik toe. Maar om die reden als vakbond faillissement aanvragen is het domste wat je kunt doen.”

Dat de afgelopen weken tientallen winkels zijn gesloten, ligt volgens Rozenboom niet aan hem, maar aan de verhuurders. Dat de afvalrekening en de nieuwe collectie niet betaald zijn, noemt hij logisch. „Dit bedrijf is maanden failliet geweest. Ik kan niet op de eerste dag alles regelen.” Een deel van de nieuwe voorraad is nu binnen, zegt de investeerder. „De intentie om dit bedrijf door te zetten is er zeer zeker.”

Miss Etam, Steps en Claudia Sträter waren onderdeel van FNG. Dat leek lang een sprookje in de winkelstraat, maar deze zomer spatte de droom uiteen