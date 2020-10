Trump wil toch in debat met Biden, maar op andere datums

President Trump wil toch in debat met de Democratische kandidaat Biden, op voorwaarde dat het debat op een nieuwe datum wordt gehouden. In een verklaring van Trumps campagneleider Bill Stepien wordt 22 oktober voorgesteld, de dag dat het derde en laatste presidentiële debat gehouden zou worden.

Stepien schrijft dat het Amerikaanse volk de kans niet mag worden onthouden om de kandidaten nog twee keer persoonlijk met elkaar in debat te zien gaan. „Kiezers moeten de kans krijgen om Bidens 47-jarige staat van dienst op het gebied van leiderschap rechtstreeks in twijfel te trekken”, staat er.

Eerder had de organisatie achter de debatten voorgesteld om volgende week niet vanuit dezelfde studio te debatteren, maar via een videoverbinding verbaal de strijd met elkaar aan te gaan. Zolang Trump besmet is met het coronavirus wil Biden niet met hem in één ruimte verblijven. Trump noemde een digitaal debat onacceptabel en weigerde deel te nemen.

Als nieuwe datum voor het tweede debat wordt 22 oktober voorgesteld, de dag dat het derde debat zou worden gehouden. Dat debat zou volgens het voorstel van de Trump-campagne naar 29 oktober verschoven worden. In een verklaring op de website van Joe Biden wordt ook voorgesteld het debat van volgende week naar de 22e te verplaatsen. Biden heeft nog niet laten weten of hij akkoord gaat met een derde debat op 29 oktober.

