Tot zeventien jaar cel voor leden Arnhemse terreurgroep

De hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak is donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. De 36-jarige Hardi N., de leider van de terreurgroep, was volgens de rechter sinds 2018 bezig met de voorbereidingen van een aanslag in Nederland, waarbij onder meer de Gay Pride werd genoemd als potentieel doelwit. De vijf anderen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien en dertien jaar.

De groep werd in september 2018 gearresteerd in een vakantiehuisje in Weert. Een infiltrant van de politie had hen daar wapens geleverd. Tijdens de aanhouding probeerde een van de leden op de politie te schieten maar het wapen bleek onklaar gemaakt. Bij huiszoekingen later bleek dat de zes genoeg kunstmest en chemicaliën in huis hadden om een halve kilo explosieven te maken. Ook werden wapens aangetroffen. Het OM stelde eerder dat dankzij de arrestatie Nederland een grote aanslag bespaard is gebleven.

Volgens de verdediging werden de mannen „gepusht” door de politie-infiltrant. Hij zou zelfs door het zestal zijn gezien als opdrachtgever.

Dit bericht wordt verder aangevuld.

