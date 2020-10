Tim Hofman grote winnaar bij Televizier-Ring Gala

Het tv-programma Over Mijn Lijk heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. Het BNNVARA-programma, gepresenteerd door Tim Hofman, kreeg 63 procent van de stemmen. In Over Mijn Lijk wordt een groep ongeneeslijk zieke jongeren een seizoen lang gevolgd. Naar het laatste seizoen keken iedere week bijna een miljoen mensen. Het programma is sinds 2006 op tv.

Hofman won eerder op de avond ook al de Televizier-Ster voor beste presentator en de prijs voor beste online videoserie met het programma #BOOS, dat werd uitgezonden op YouTube. De prijs voor beste presentatrice van Nederland ging voor het derde jaar op rij naar Chantal Janzen. In totaal heeft Janzen nu zes Televizier-Sterren gewonnen, een record.

Elise Schaap kreeg een Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ze speelde afgelopen jaar in de Netflix-serie Undercover, de TV Kantine, Familie Kruys en Nieuw Zeer. Ivo Niehe viel ook in de prijzen op het gala: hij kreeg een Televizier Oeuvre-Ring voor zijn bijdrage aan het Nederlandse televisielandschap. Die eer werd eerder toebedeeld aan Willem Duys (1974), Mies Bouwman (2009) en Linda de Mol (2015).