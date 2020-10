‘Shell aansprakelijk voor olielekkage Nigerdelta’

Shell is aansprakelijk voor de schade die olielekkage heeft veroorzaakt uit pijpleidingen bij drie dorpen in Nigeria. Dit stelde Milieudefensie donderdag tijdens de behandeling van het hoger beroep, in een zaak die de milieuorganisatie in 2008 tegen Shell heeft aangespannen. Shell is ook aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door oliedieven of andere vormen van sabotage; dan heeft het dochterbedrijf van Shell in Nigeria, dat de pijpleidingen beheert, onvoldoende gedaan om sabotage te voorkomen, meent Milieudefensie.

De organisatie heeft namens vier boeren uit de Nigerdelta die slachtoffer van olielekkages zijn geworden uit pijpleidingen die worden beheerd door de Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). De vier eisen compensatie voor de geleden schade en opruiming van de olie, zodat ze hun landbouwgrond en visgronden weer kunnen gebruiken.

De zaak is uniek omdat daarmee in Nederland een multinational terechtstaat voor gedrag van een dochterbedrijf elders. De zaak kan worden behandeld in Nederland, waar een van de twee Shell-hoofdkantoren is, maar moet volgens het Nigeriaans recht worden gedaan.

Channa Samkalden, advocaat van Milieudefensie, verwees daarom zowel naar Nigeriaanse wetgeving, als naar Nigeriaanse jurisprudentie. Uit verschillende Nigeriaanse uitspraken zou blijken dat Shell, wil het kunnen claimen níet aansprakelijk te zijn voor olielekken, het „moet aantonen dat de lekkages werden veroorzaakt door sabotage én dat het bedrijf niet nalatig is geweest”.

Volgens Milieudefensie was Shell dat wel degelijk in drie dorpen. Zo werd een verouderde pijpleiding niet op tijd vervangen, waardoor een „adequaat detectiesysteem" ontbrak om een lek tijdig op te merken, en zijn de pijpleidingen niet goed bewaakt. De vervuiling die ontstond was zozeer in strijd met allerlei – soms gedetailleerde – milieurichtlijnen en -standaarden die voor alle Shelldochters zouden gelden, dat ook de moedermaatschappij Shell aansprakelijk is, aldus Milieudefensie.

Shell verwierp in zijn betoog zo goed als alle door Milieudefensie aangevoerde punten. De advocaten kozen daarbij voor een strikt juridische benadering. De gedetailleerde milieurichtlijnen bestonden wel, stelden ze, maar die waren niet opgesteld door de moedermaatschappij maar door een ‘servicemaatschappij’ binnen de Shell-groep. Omdat die servicemaatschappij niet was gedaagd, maar de moedermaatschappij, zouden ze niet relevant zijn.

Shell stel dat de olievervuiling in de drie dorpen afdoende was opgeruimd. Milieudefensie, die dit betwist, verwees naar een VN-rapport over het nabijgelegen Ogoniland. Daarin worden veertien locaties genoemd waarover Shell óók had gezegd dat de vervuiling adequaat was opgeruimd, wat niet bleek te kloppen. De drie dorpen uit de Milieudefensie-zaak liggen niet in Ogoniland, aldus Shell, wat de verwijzing naar het VN-rapport „niet relevant” maakte. Verder zou Milieudefensie de uitspraken over ‘nalatigheid' in Nigeriaanse rechtszaken verkeerd hebben uitgelegd, aldus Shell.

Autonomie dochterbedrijf

Belangrijk punt in de zaak was de vraag in hoeverre de holding Shell de dochter SPDC aanstuurt. Volgens Milieudefensie doet het dit geregeld en soms heel direct. En daarmee zou ook de holding aansprakelijk zijn voor door SPDC veroorzaakte schade. Shell bestrijdt dit: SPDC is autonoom in de wijze waarop het „algemene normen” interpreteert.

Of Milieudefensie het gerechtshof op dit punt kan overtuigen, is de vraag. De rechtbank had in haar vonnis van 2013 al erkend dat „de moedermaatschappijen een speerpunt hebben gemaakt van het voorkomen van milieuschade door activiteiten van hun dochters en dat zij in zekere mate bemoeienis hebben met het beleid van SPDC”. Maar dat gegeven op zich was voor de rechtbank „onvoldoende reden” om te beweren dat die moedervennootschappen naar Nigeriaans recht een zorgplicht op zich hebben genomen „ten opzichte van de omwonenden van oliepijpleidingen en olie-installaties” van SPDC.

De SPDC wijst erop dat de olielekkages zijn veroorzaakt door sabotage. „Ongeacht de oorzaak, ruimen we altijd op en saneren we ook altijd.” Volgens SPDC zijn – verwijzend naar Nigeriaans recht – „operators van oliepijpleidingen niet aansprakelijk voor het betalven van een vergoeding voor schade veroorzaakt door sabotage”.

Intussen groeit in Nigeria de frustratie over hoe lang de rechtszaak al duurt. Voor de vier boeren is in al die jaren niets veranderd, lieten ze woensdag weten tijdens een online persconferentie. Hun landbouwgronden en visvijvers zijn nog altijd niet bruikbaar door de olievervuiling.

De rechtszaak wordt vrijdag voortgezet.