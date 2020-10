Prijzen koopwoningen in tweede kwartaal gestegen

De huizenprijzen in Nederland zijn in het tweede kwartaal van 2020 harder gestegen dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Er werden daarnaast ruim meer nieuwbouwwoningen verkocht dan vorig jaar.

De prijzen van de bestaande koopwoningen lagen in het tweede kwartaal van 2020 7,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Nieuwbouwkoopwoningen waren gemiddeld 4 procent duurder dan vorig jaar. De prijzen van koopwoningen zijn sinds begin 2014 ieder kwartaal gestegen, maar de huidige stijging is de laagste stijging sinds eind 2016.

Gemiddeld stegen de prijzen van koopwoningen in de Europese Unie met 5,2 procent in het tweede kwartaal van 2020. In Nederland stegen deze huizenprijzen volgens de huizenprijsindex (HPI) in dezelfde periode met 7,1 procent. In Luxemburg stegen de prijzen van een huis het hardst, met 13,3 procent.

Hoewel de prijzen van de huizen stegen in Nederland, werden er fors meer nieuwbouwwoningen verkocht in het tweede kwartaal van 2020. Met 7.932 transacties werd er voor bijna 25 procent meer verkocht dan in dezelfde periode in 2019. Ook werden er meer bestaande koopwoningen verkocht.