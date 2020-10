Poolse tennisster Swiatek (19) eerste finaliste op Roland Garros

De Poolse tiener Iga Swiatek heeft zich als eerste tennisster geplaatst voor de finale van Roland Garros. De 19-jarige nummer 54 van de wereld liet de Argentijnse Nadia Podoroska, de mondiale nummer 131, met 6-2 6-1 kansloos. Swiatek is de eerste Poolse in 81 jaar die erin is geslaagd de finale te halen in Parijs. In 1939 was Jadwiga Jedrzejowska runner-up op Roland Garros. Acht jaar geleden was landgenote Agnieszka Radwanska de laatste Poolse finaliste op een grand slam, dat was op Wimbledon.

Het duel tussen Swiatek en Podoroska was eenzijdig en duurde slechts 70 minuten. Swiatek nam meteen een 3-0-voorsprong en kwam geen moment in de problemen. Ze benutte bij 5-1 op eigen opslag haar eerste wedstrijdpunt. De ongeplaatste Swiatek neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin of Petra Kvitova uit Tsjechië. Slechts zes keer eerder slaagde een ongeplaatste speelster erin de finale te bereiken op Roland Garros. In 2017 was het de Letse Jelena Ostapenko die het lukte en zij veroverde ook direct de titel.

Swiatek, eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van voormalig kampioene Simona Halep, was op een grand slam nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Opmerkelijk genoeg is Swiatek ook nog actief in het dubbelspel. Daarin staat ze in de halve finales. (ANP)