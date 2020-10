Podcastplatform NPO Luister heeft kinderziektes

Er ging moeizame onderhandeling aan vooraf, maar in oktober 2019 verschenen De Krokante Leesmap, De Jortcast en alle andere podcasts van de publieke omroep eindelijk op Spotify. Niet langer kon Hilversum om een van de grootste streamingplatforms heen. „We zien natuurlijk dat Spotify een belangrijk aandeel heeft gekregen bij de beluistering van audio”, zei Jurre Bosman, directeur Audio van de NPO, vorig jaar „Daarom zetten we nu die stap.”

Toch introduceert de NPO nu een eigen podcast-app: NPO Luister. Daarin zijn vierhonderd podcasts en radio-uitzendingen van alle publieke zenders samengebracht. Het doel: het grote publiek naar hun podcasts trekken. De NPO wil dat bereiken met een gepersonaliseerde app, bedoeld om gebruikers zoveel mogelijk nieuwe content te laten ontdekken. „'Een experiment”, zo noemt Bosman het.

Hoe goed werkt de nieuwe app vooralsnog? Een eerste indruk.

Wanneer je NPO Luister opent, kom je meteen terecht op het hoofdmenu. Dat er niet eerst een keuzemenu verschijnt waarin je je favoriete podcasts en onderwerpen kunt selecteren, is opvallend. Het hoofdmenu bestaat uit drie delen: ‘Uitgelicht’, ‘Populaire series’ en ‘Aanbevolen series’. De aanbevolen series zijn gepersonaliseerd. Hoewel, de app weet al wat je leuk vindt voordat je één minuut hebt geluisterd. De podcasts bij ‘Uitgelicht’ zijn door de NPO gekozen.

Door naar het menu ‘categorieën’. Dat zijn er zestien. Sommige daarvan bestaan uit een logische bundeling (sport, humor, klassieke muziek), bij andere stuit je na doorklikken op een onduidelijke mengelmoes. Voorbeeld: de categorie Cultuur & Media bestaat uit meer dan honderd podcast, waaronder Blauw Bloed (over het Koningshuis), Seks met Sokken en de Boekenpodcast.

Wanneer je een podcast aanklikt, krijg je een overzichtelijk scherm met een uitleg over de podcast, een volg-knopje om de podcast aan je persoonlijke bibliotheek toe te voegen en een lijst met alle afleveringen. Nadeel: bij de meeste podcasts staan de afleveringen op chronologische volgorde, van nieuw naar oud. Druk je op ‘speel alles af’, dan begint de app met de nieuwste aflevering. Handig bij een podcast over actualiteit zoals De Dag, maar bij een true crime-podcast met meerdere afleveringen, zoals Kwaad Bloed, wil je toch echt beginnen met de eerste aflevering. De volgorde kun je weliswaar omdraaien, maar sluit je de app af en start je deze vervolgens opnieuw op, dan ben je terug bij af.

Als je een aflevering aanklikt, verschijnt er een nieuw scherm. Handig is dat je de snelheid kunt aanpassen en de aflevering kunt downloaden. Daarnaast kun je de aflevering toevoegen aan de wachtrij, een handige verzamelplaats voor losse afleveringen van verschillende podcasts.

Geen podcasts van anderen

Minder handig is dat er, in tegenstelling tot bij Spotify, geen overzichtspagina bestaat waar nieuwe afleveringen van podcasts verschijnen die je volgt. Andere mankementen: als je op het ‘cast-icoontje’ klikt, waarmee je een aflevering via een chromecast af zou moeten kunnen spelen op een televisie, gebeurt er weinig. De zoekfunctie werkt niet perfect. Typ je per ongeluk ‘De Btand in het Landhuis’, dan snapt de app niet om welke podcast het gaat.

Dat alle podcasts zijn samengevoegd in één app is voor de NPO al een grote vooruitgang ten opzichte van voorheen, toen de podcasts verdeeld waren over de apps van verschillende radiozenders.

De bedoeling is dat de aanbevolen series op het hoofdmenu zich aanpassen aan je luistergedrag. De vraag is alleen hoe geavanceerd het algoritme is, en of er genoeg titels zijn om de aanbevolen series echt persoonlijk te maken. Een streamingplatform als Netflix krijgt dit perfect voor elkaar, maar daar kan het algoritme dan ook kiezen uit meer dan 6.000 films en series.

De vraag is daarnaast of de consument zich in de zoektocht naar nieuwe podcasts wil beperken tot die van de NPO. Plannen om content van andere makers aan te bieden, zoals de BBC met hun podcast-app Sounds doet, zijn er voorlopig niet. Daarnaast zijn alle NPO-podcasts nog steeds te beluisteren op grote platforms als Apple Podcasts en Spotify. NPO-bestuurslid Martijn van Dam zegt dat dat voorlopig zo blijft. „Maar misschien blijken wij er beter in om mensen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dat blijft onze ambitie”.

Om dat te bereiken, zal de app zich nog moeten verbeteren.

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven