Pence en Harris botsen over corona in beschaafd debat

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Democratische kandidaat voor vicepresident Kamala Harris zijn woensdagavond tijdens hun televisiedebat in aanvaring gekomen over de pandemie van het coronavirus in de Verenigde Staten, die de Amerikaanse verkiezingscampagne domineert en heeft geleid tot een uitbraak in het Witte Huis.

Het enige debat tussen de twee kandidaten voor vicepresident bij de verkiezingen op 3 november verliep aanmerkelijk rustiger en beschaafder dan het chaotische eerste debat tussen Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden, vorige week. Naast het coronavirus botsten de twee kandidaten tijdens het anderhalf uur durende debat bij de University of Utah in Salt Lake City onder meer over het Hooggerechtshof, klimaatverandering, en Justitie en rassenrelaties in Amerika.

Hoewel Pence kalmer en gedisciplineerder was bij de verdediging van het conservatieve beleid van de regering-Trump van de afgelopen vier jaar dan zijn baas vorige week, en Harris erin slaagde hem meerdere malen in het defensief te duwen, zal het debat volgens waarnemers de koers van de verkiezingscampagne niet wezenlijk veranderen. Memorabele rhetorische klappers of grote uitglijders bleven uit. Enkele momenten uit het debat:

Onbekwaamheid en incompetentie

Pence, hoofd van de taakgroep van het Witte Huis voor de bestrijding van het coronavirus, ontweek meerdere vragen van de debatleider, Susan Page van dagblad USA Today, over onder meer Covid-19. Zo gaf hij geen antwoord op de vraag waarom de pandemie in de VS een dodelijker verloop heeft dan in andere westerse landen, zoals buurland Canada.

Harris, senator namens Californië, viel Pence hard aan op de aanpak van het coronavirus door de regering-Trump - al ging ze niet direct in op de besmetting van Trump zelf. „Het Amerikaanse volk is getuige van het grootste falen van de regering van een president in de geschiedenis van ons land”, betoogde de voormalige aanklager en minister van Justitie van Californië.

Pence, in het defensief, zei dat „president Trump vanaf het eerste moment de gezondheid van Amerika voorop heeft gesteld”. Hij opende een opzienbarende tegenaanval rond de varkensgriep H1N1 in 2009, door te zeggen dat 60 miljoen Amerikanen die ziekte opliepen. „Als de varkensgriep in 2009, toen Joe Biden vicepresident was, zo dodelijk was geweest als het coronavirus, dan hadden we 2 miljoen Amerikaanse levens verloren.” Dat was volgens Pence „hoe falen eruit ziet.”

In werkelijkheid was H1N1 aanmerkelijk minder dodelijk dat het coronavirus. Het aantal van 60 miljoen besmettingen is een schatting van de Amerikaanse gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Naar schatting 13.000 Amerikanen zijn aan H1N1 overleden. Covid-19 is bij meer dan 7,7 miljoen mensen in de VS vastgesteld. Meer dan 210.000 mensen zijn er aan overleden.

Mr. Vice President, I’m speaking

Hoewel beide kandidaten meer respect toonden voor de debatregels dan vorige week het geval was bij de confrontatie tussen Trump en Biden, eiste en kreeg Pence meerdere keren extra tijd van de moderator. Harris leek nadrukkelijk te willen voorkomen dat ze zou overkomen als te agressief. Toen Pence haar in de rede viel, reageerde ze met „meneer de vicepresident, ik ben aan het woord”.

Niettemin ontweek ook Harris vragen, onder meer of Biden als president extra rechters zou benoemen aan het Hooggerechtshof dan de huidige negen, om een door Trump opgebouwde conservatieve meerderheid te neutraliseren. Sommige Democraten pleiten daarvoor. Pence maande Harris antwoord te geven, en stelde toen ze dat niet deed dat Biden inderdaad van plan zou zijn die omstreden stap te zetten.

Leeftijd van de president taboe

Het debat tussen Pence en Harris is omschreven als een van de belangrijkste debatten tussen kandidaten voor vicepresident, wegens de gevorderde leeftijd van Trump en Biden. De 77-jarige Biden zou bij de beëdiging in januari de oudste aantredende president zijn uit de Amerikaanse geschiedenis. En de 74-jarige Trump is het afgelopen weekend voor drie dagen met Covid-19 opgenomen in het Walter Reed Medical Center bij Washington. De vicepresident, zo wordt vaak gezegd, is „een hartslag verwijderd van het presidentschap”.

Toch gingen de 61-jarige Pence en de 55-jarige Harris geen van beide in op de vraag of ze met Trump en Biden hebben gesproken over plannen voor opvolging. Ook ontweken ze elk een vraag over openbaarmaking van medische gegevens door de presidentskandidaten. Pence begon over een vaccin voor het coronavirus, Harris schakelde over op openbaarmaking van belastinggegevens, wat Trump weigert te doen.

Onverwachte gast

Het opmerkelijkste moment van het debat kwam tijdens een segment over behandeling van minderheden door de politie en politiehervorming, toen een vlieg op het hoofd van Pence landde en daar ongeveer twee minuten bleef zitten. De vicepresident merkte het niet. Het voorval deed het internet al snel gonzen. „Ik denk dat de vlieg het debat heeft gewonnen”, was een van de reacties. Ook doken er direct Twitter accounts op als @PenceFly2020.

Gescheiden door plexiglas

Pence en Harris werden op verzoek van de Democratische campagne op het debatpodium gescheiden door twee schotten van plexiglas. Ze zaten 3,7 meter bij elkaar vandaan, in plaats van de eerder overeengekomen twee meter afstand. Het beperkte aantal aanwezigen in de zaal moest een mondkapje dragen; wie dat zou weigeren zou volgens de regels uit de zaal worden verwijderd. Bij het debat tussen Trump en Biden deden familieleden van de president vorige week hun mondkapjes af toen ze in hun stoelen zaten.

Strikt genomen schond Pence met zijn aanwezigheid richtlijnen van de CDC, omdat hij in de afgelopen week in nauw contact is geweest met mensen die zijn besmet met het coronavirus. Pence, die zelf negatief is getest op het virus, zou volgens de richtlijnen daarom veertien dagen in zelfisolatie moeten blijven.