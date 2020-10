Patiëntgegevens niet bereikbaar door ict-storing meerdere ziekenhuizen

De aanmeldzuilen waar patiënten zich registreren, werken donderdagmiddag in meerdere ziekenhuizen niet. Ook de online omgevingen waarin elektronische patiëntendossiers worden opgeslagen en afspraken en uitslagen kunnen worden ingezien, liggen plat. De problemen doen zich voor bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en Texel), het Dijklander Ziekenhuis (gevestigd in Hoorn, Purmerend en Volendam) en in het St. Jans Gasthuis in Weert.

Rond 12.30 uur was nog niet duidelijk waar het probleem van de storing ligt. De Noordwest Ziekenhuisgroep neemt haar serversdiensten af bij het bedrijf ICTZ uit Hoorn. Dat wijst er desgevraagd op dat de servers verspreid over meerdere datacentra staan en dat het probleem bij de providers van die centra ligt. Van een DDoS-aanval – waarbij websites bestookt worden met grote hoeveelheden dataverkeer van bijvoorbeeld gekaapte computers – lijkt geen sprake.

In het St. Jans Gasthuis zijn de rijen voor de aanmeldbalies donderdag iets langer dan gebruikelijk, zegt een woordvoerder. In verband met Covid-19 is het aantal patiënten dat fysiek in het ziekenhuis aanwezig is al minder dan gangbaar, zegt ze. De Noordwest Ziekenhuisgroep is voor het beeldbellen tussen patiënten en arts, één van de functionaliteiten van het portal, overgestapt op reguliere telefoongesprekken.