Oxfam: ‘Landen doen te weinig om ongelijkheid tegen te gaan’

De afgelopen jaren is weinig actie ondernomen om de mondiale ongelijkheid te verkleinen. Dat concluderen ontwikkelingsorganisatie Oxfam en advies- en onderzoeksbureau Development Finance International (DFI) in een rapport dat deze donderdag verschijnt.

De coronapandemie treft daardoor een wereld die grote verschillen kent tussen arm en rijk. En die verschillen worden door de pandemie alleen maar groter, waarschuwt Oxfam voorafgaand aan de jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, die volgende week plaatsvindt.

De armste mensen zijn het minst in staat om zich te isoleren en beschermen tegen het virus, staat in het rapport. Zij hebben vaker bestaande gezondheidsproblemen, waardoor hun overlijdensrisico groter is. En zij werken vaak in de meest kwetsbare banen, met een groter risico op werkloosheid.

„De meeste landen zijn al bijzonder slecht uitgerust om de strijd aan te gaan met de gevolgen van de coronacrisis”, zegt beleidsadviseur Esmé Berkhout van de Nederlandse tak van Oxfam, Oxfam Novib. „Voor miljarden mensen was toegang tot goede zorg al niet voorhanden, daarbij krijgen steeds meer mensen nu te maken met armoede door gebrek aan steun in tijden van oplopende werkloosheid.”

Oxfam en DFI onderzochten de plannen en resultaten van 158 landen om ongelijkheid te verkleinen. Ze keken naar publieke voorzieningen zoals sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Maar ook naar belastingbeleid en werknemersrechten. Ze klinken somber over de uitkomsten.

Belastingontwijking

Wereldwijd kan maar een op de vijf werkenden terugvallen op een sociaal vangnet bij werkloosheid en ziekte. Ook gaat er volgens Oxfam nog te weinig geld naar goede zorg. Slechts een op de zes onderzochte landen, waaronder Nederland, besteedt minimaal 15 procent van de begroting aan de zorg. In India, dat nu hard wordt geraakt door het virus, gaat 4 procent van de begroting daar naartoe.

Noorwegen zet zich het hardst in om de ongelijkheid te verkleinen, volgens Oxfam en DFI, die een ranglijst hebben gemaakt van de 158 landen. Daarna volgen Denemarken, Duitsland en België.

Nederland staat op plaats 23, met hoge scores op het gebied van publieke voorzieningen en werknemersrechten, maar een lage score op het gebied van belastingbeleid. De mogelijkheden om via Nederland belasting te ontwijken, leiden tot ongelijkheid, zegt Berkhout, en hebben „negatieve gevolgen voor andere landen, waaronder ontwikkelingslanden”.

Zuid-Soedan staat onderaan de ranglijst, net onder Nigeria en Bahrein. Zuid-Soedan kampt sinds zijn onafhankelijkheid in 2011 met een steeds weer oplaaiende burgeroorlog. Het land slaagt er amper in om belastingen te innen, schrijven Oxfam en DFI. Het geld dát de overheid te besteden heeft, gaat voor een groot deel naar het leger: het land heeft nu drie keer zoveel generaals als dokters.