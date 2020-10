OM eist 15 jaar cel en tbs tegen Jos B. in zaak-Nicky Verstappen

Jos B., de hoofdverdachte in de zaak rond Nicky Verstappen, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor vijftien jaar de cel in. In de rechtbank van Maastricht eiste de officier van justitie eerder op donderdag al dat B. tbs met dwangverpleging krijgt. Zou de rechter besluiten geen tbs op te leggen, dan eist het OM een gevangenisstraf van achttien jaar.

Afgelopen dagen werd de zaak tegen hoofdverdachte Jos B. inhoudelijk behandeld. Volgens het OM is B. schuldig aan het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Ook was hij in het bezit van kinderporno. De destijds elfjarige Nicky Verstappen werd in augustus 1998 ontvoerd, misbruikt en gedood. Jarenlang was er geen verdachte in beeld, tot er twee jaar geleden een dna-match was met B., wiens dna op de pyjama- en onderbroek van Verstappen werd gevonden.

Jos B. heeft verklaard dat Verstappen al was overleden toen hij het lichaam van de jongen aantrof op de Brunssummerheide. De aanwezigheid van de speekselsporen verklaart B. doordat hij kleding van het jongetje zou hebben herschikt en gekeken zou hebben of Verstappen nog ademde. Waarom hij jarenlang geen verklaring heeft afgelegd, heeft hij niet nader willen toelichten. Jos B. was in het verleden betrokken bij twee zedenzaken.

