Nobelprijs voor de Literatuur gaat naar Amerikaanse dichter Louise Glück

De Nobelprijs voor de Literatuur is donderdag toegekend aan de Amerikaanse dichter Louise Glück, die met haar „onmiskenbare poëtische stem de sobere schoonheid van het individuele bestaan universeel maakt,” aldus de Zweedse Academie. De 77-jarige Glück komt uit New York en publiceert sinds eind jaren zestig gedichtenbundels.

Glück werkt bij de Yale University. In 1968 maakte ze haar debuut met de bundel Firstborn. Volgens het Nobelcomité werd ze niet lang daarna een van de meest prominente dichters in de Amerikaanse hedendaagse literatuur. De Zweedse Academie noemt haar bundel Averno uit 2006 „meesterlijk”. De kindertijd en familie staan centraal in veel van haar bundels.

Het is de vierde Nobelprijs die deze week wordt toegekend. Woensdag kregen Jennifer Doudna (VS) en Emmanuelle Charpentier (Frankrijk) de Nobelprijs voor Scheikunde voor de ontwikkeling van dna-kniptechniek CRISPR-Cas. Dinsdag wonnen Roger Penrose (Verenigd Koninkrijk), Reinhard Genzel (Duitsland) en Andrea Ghez (VS) de prijs voor Natuurkunde voor hun onderzoek aan zwarte gaten. De prijs voor Fysiologie of Geneeskunde ging naar Harvey Alter (VS), Michael Houghton (Groot-Brittannië) en Charles Rice (VS) voor de ontdekking van het hepatitis C-virus. Vrijdag wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend en maandag de (onofficiële) Nobelprijs voor Economie.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Literatuur naar de Oostenrijkse schrijver Peter Handke. De prijs voor 2018, die ook in 2019 werd toegekend, ging naar de Poolse auteur Olga Tokarczuk. De reden dat de toekenning een jaar was uitgesteld, was een grote crisis binnen de Zweedse Academie in 2018. Jurylid Jean-Claude Arnault, de man van de dichteres en jurylid Katarina Frostensen, werd in november 2017 door achttien vrouwen beschuldigd van langdurig en veelvuldig seksueel misbruik of intimidatie.