Ongehuwd, steenrijk: het leven van Alfred Nobel

De Zweedse ingenieur Alfred Nobel vergaarde in de tweede helft van de 19de eeuw een fortuin met de uitvinding en productie van dynamiet. Hij bleef zijn leven lang ongehuwd en gebruikte zijn vermogen voor de oprichting van een fonds waaruit jaarlijks een aantal prijzen moest worden toegekend aan hen die op verschillende gebieden ‘van het grootste nut zijn geweest voor de mensheid.’ En hoewel er tegenwoordig wel grotere geldprijzen worden uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek, en ook door Nobel ‘veronachtzaamde’ wetenschapsgebieden als de wiskunde inmiddels prestigieuze prijzen kennen, is de status van de Nobelprijs onomstreden.

Lang gold datzelfde voor de stichter zelf. Sinds zijn dood in 1896 verschenen er slechts twee biografieën, allebei streng gecensureerd door de Nobelstichting. Totdat enkele jaren geleden de Zweedse journaliste Ingrid Carlberg – die eerder een veelgeprezen biografie van Raoul Wallenberg schreef – de vrije hand kreeg om de ‘definitieve’ biografie te schrijven.

Veel smeuïgs heeft Carlberg echter niet boven tafel gekregen. Tot nu toe werd het bijvoorbeeld al als té gevoelig beschouwd een brief te publiceren waarin hij na een ruzie met zijn vader zijn emoties de vrije loop laat.

Zwanger

Ook blijkt zijn relatie met vrouwen op zijn minst problematisch te zijn. Zo had hij een relatie-op-afstand met een veel jongere vrouw die zichzelf en haar familie door hem liet onderhouden, iets waaraan hij een eind maakte toen ze zwanger bleek te zijn van een ander. Zo’n relatie op afstand geeft al aan dat Nobel een saaie man was. Zeker, hij was ook slim, zakelijk handig en deed een aantal mooie uitvindingen die hij op een degelijke manier te gelde wist te maken. Maar dat biedt onvoldoende stof voor een levendige biografie.

Gelukkig leren we ook twee van zijn broers kennen, die zich net als hij in allerlei zaken (wapens, olie) stortten, maar in de problemen raakten, waarna ze door Alfred gered moesten worden.

Verreweg het aardigst zijn de lotgevallen van hun vader, die met zijn ondernemingszin en inventiviteit zijn zoons enorm moet hebben beïnvloed. Met zijn twaalf ambachten, dertien ongelukken is hij verreweg de kleurrijkste persoon van dit boek. Een positief ingestelde man, die na iedere mislukte uitvinding, faillissement en zelfs na het afbranden van zijn huis en werkplaats weer opkrabbelde, met nieuwe ideeën kwam en daarmee de boer opging. Toen hij zijn krediet in Zweden had verspeeld, trok hij, vrouw en kinderen achterlatend, naar Rusland, waar hij zijn eerste succes behaalde met de uitvinding en levering van zeemijnen voor het leger.

Omkoping

Zo belandde ook de jonge Alfred in Sint-Petersburg. Daar raakte hij geïnteresseerd in de chemie. Hij trok onder meer voor studie naar Parijs, waar hij hoorde over de ontdekking van nitroglycerine. Een uiterst explosieve vloeistof, die een alternatief voor buskruit leek, ware het niet dat ze zo onhandelbaar was. Nobel slaagde er echter in de explosieve kracht van de stof op beheersbare wijze te benutten en creëerde een imperium door in verschillende landen octrooi aan te vragen en fabrieken te bouwen.

Zijn leven werd vanaf dat moment gevuld door explosies – zo veilig was de productie van dynamiet nou ook weer niet – en door rechtszaken: allereerst tegen hen die met eigen patenten kwamen, of tegen schimmige zakenpartners die een graantje mee probeerden te pikken van het geld dat het dynamiet opleverde. Onder hen bevonden zich kleurrijke figuren, die niet terugschrokken voor de leverantie van munitie aan een vijandelijke mogendheid of voor grootschalige omkoping van Franse parlementsleden, en ook twee gerespecteerde Britse wetenschappers die op slinkse wijze onder een Nobel-patent wisten uit te komen.

Tenenkrommend

Enigszins verwarrend is dat Carlberg Nobels levensverhaal doorsnijdt met een weergave van de toenmalige stand van zaken op de verschillende gebieden waarvoor Nobel later zijn prijs zou bestemmen (natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, literatuur en vrede). Zo krijgen we uitgebreide informatie over de boeken die Nobel zelf las, of die in de betreffende jaren tot de bestsellers behoorden, en over de activisten die streden voor de wereldvrede, terwijl er overal ter wereld voortdurend conflicten werden uitgevochten, culminerend in de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Onder die activisten was een goede vriendin van Nobel, Bertha von Suttner, die zelf in 1905 de Nobelprijs zou krijgen.

Met name op wetenschappelijk gebied weidt Carlberg uit. Duidelijk is dat ze geen natuurwetenschappelijke achtergrond heeft. Haar weergave van ontwikkelingen in de chemie en de natuurkunde is hier en daar tenenkrommend, al kan dat ook aan de vertaling liggen. Zo slaagde de Duitse chemicus Wöhler er niet in ‘bij toeval langs kunstmatige weg een “levend” organisme te ontwikkelen’, maar was hij de eerste die langs chemische weg een in de natuur voorkomende verbinding wist te synthetiseren, ureum.

Wat ze ook toevoegt aan Nobels levensverhaal is een ander soort terzijdes waarin ze verslag doet van haar naspeuringen in archieven en bibliotheken. Hoewel dit soort inkijkjes in de moeilijkheden die een biograaf tegenkomt op zichzelf interessant zijn, halen ze de vaart uit een verhaal dat toch al niet overal boeit. En hoewel dat zeker níet aan Carlberg ligt, toont het wel aan dat voor een écht geslaagde biografie een interessante hoofdpersoon onmisbaar is.



Ingrid Carlberg: Alfred Nobel. Alfred Nobel. Het verhaal van een man en zijn tijd. De Bezige Bij, 680 blz. € 49,95 ●●●●●

