Na zestien bestralingen ging het weer beter met hond Vaya

Stevig houdt ze een gebonden pakketje papier vast, dat op haar schoot ligt. „Sorry hoor, ik doe ondertussen even reiki, om Vaya te ondersteunen”, legt Lucie Kleinpenning uit. Kleinpenning zit in de gang van het dierenziekenhuis, dat onderdeel is van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Er wordt een scan gemaakt van haar tien jaar oude Vizsla, een voskleurige jachthond. Vaya heeft een teruggekeerde hersentumor en zal vanaf komende week worden bestraald.

Baasjes willen steeds verder gaan om hun huisdieren bij zich te houden, ook als dat dier kanker krijgt – en die kans is best groot. Eén op de drie huisdieren krijgt ooit te maken met tumoren. Dierenbezitters verzekeren zich daarom steeds vaker om behandelingen in zo’n geval te kunnen betalen. Want goedkoop zijn die niet. Zo’n verzekering kost ruwweg tussen de 6 en 80 euro per maand, afhankelijk van onder meer het soort dier en de leeftijd.

„Alleen al de voorbereidende scans kosten al 1.250 euro, de bestralingen zelf maximaal 3.000. De verzekering dekt 50 procent van de kosten”, zegt Kleinpenning. Al maakte dat laatste niet eens zoveel uit, ze had toch wel betaald. „Ze is het allemaal waard. We hebben zelf geen kinderen, we zien Vaya echt als ons kindje.”

Vaya is maar één van de vele dieren die nu onder behandeling zijn in Utrecht. Veel dierenartsen behandelen dieren met kanker, maar dit is de enige kliniek die ook kan bestralen. Dat kon al, maar sinds vorige week gebeurt dat met een nieuwe lineaire versneller. Een versneller kost nieuw tussen de 1,7 en 4 miljoen. Dit bestralingsapparaat is tweedehands en komt uit een gewoon ziekenhuis. Maar als het niet gedoneerd was door fabrikant Elekta en geïnstalleerd was met hulp van UMC Utrecht, had de kliniek het nooit kunnen betalen, zegt een woordvoerder van de kliniek.

Geen proefdieren

Hoogleraar Hans Kooistra, verantwoordelijk voor de afdeling oncologie, is trots op de nieuwe aanwinst. Niet alleen de dieren zijn ermee geholpen, zegt hij, het kan ook bij mensen helpen. Kankersoorten die weinig bij mensen voorkomen, worden vaak weinig onderzocht. Maar deze soorten kunnen bij honden wel veel voorkomen. „We kunnen de ervaring en kennis die we bij dieren opdoen, toepassen op de behandeling van mensen met dezelfde vorm van kanker”, zegt Kooistra.

Dieren die bestraald moeten worden, kunnen dankzij de nieuwe versneller met minder bestralingen beter geholpen worden. „Niet omdat de straling sterker is, maar omdat er gerichter gestraald kan worden”, legt specialist Maurice Zandvliet uit. „Want straling maakt geen onderscheid tussen gezond en ongezond weefsel.”

Bij dieren is het, net als bij mensen, van belang het aantal bestralingen te beperken. Bij dieren is voor elke bestraling ook nog eens narcose nodig en daar zitten altijd risico’s aan verbonden, zeker bij oudere dieren. Die narcose is er niet voor omdat het pijn doet, maar omdat een dier uit zichzelf niet stil blijft liggen.

Door de nieuwe versneller is het mogelijk om het aantal behandelingen van zestien terug te brengen naar tien, hopelijk in de toekomst nog minder. Daardoor wordt behandeling ook goedkoper.

Tumor in de hersenen

Hond Vaya, toen acht jaar, kreeg twee jaar geleden last van evenwichtsstoornissen. Na diverse onderzoeken werd een tumor ontdekt in haar hersenen. „Mijn dierenarts zei dat er iets ‘stuk’ was in haar hoofd en dat ik niet te veel met haar moest gaan zeulen. Dat zeg je toch niet?”

Kleinpenning en haar vriend wilden nog lang niet opgeven, dus zochten ze verder naar een behandeling. Na zestien bestralingen in het dierenziekenhuis ging het beter met Vaya. „Het verschil was gigantisch en last van bijwerkingen had ze nagenoeg niet.”

Maar twee jaar later is de hersentumor terug en kiezen ze opnieuw voor behandeling. „Dierenarts Maurice belde me en zei: ik durf het nog wel een keer aan. Jullie? Als Maurice er niet was, dan was ik haar kwijt geweest”, zegt ze.

In het ziekenhuis komen de meest complexe gevallen, zoals dieren met neus- en hersentumoren. Jaarlijks ondergaan zo’n driehonderdvijftig dieren een behandeling tegen kanker. „Genezen is niet altijd het doel”, zegt Zandvliet. Het streven is een mooi leven, voor zolang dat nog zin heeft. „De kosten en baten moeten wel met elkaar kloppen.”

Maar in dit geval kan de patiënt daar niet zelf over beslissen. Baasjes vinden het vaak lastig hun dier te laten inslapen. Kan een baasje wel beslissen of een dier na bestraling nog wel een mooi leven heeft?

Het kan zijn dat Zandvliet een behandeling weigert of iets anders voorstelt, zoals amputatie. „Ik kijk altijd naar het dier. Waar heeft het dier het meest profijt van?”

Dan komt Vaya, een beetje wankel maar kwispelend, de verkoeverkamer uitgelopen. Bij de eerste behandelingen verklaarde haar omgeving haar voor gek, zegt Kleinpenning. „Ze vonden het onzinnig om dit voor een hond te doen, en te duur, maar nu weten ze hoe goed het voor haar is en leven ze allemaal mee.” Maandag mag Vaya voor de eerste van haar tien bestralingen komen, ze krijgt er twee weken lang elke werkdag één.

