Op de sterfdag van mijn moeder roeide ik in een wherry op de Amstel naar Nes. Het was windkracht vijf. Hoge boeggolven kropen nog net de boot niet binnen. Regenbuien geselden mijn rug en sloegen mijn toch al verkleumde stuurvrouw in het gezicht.

We voeren langs Zorgvlied, waar mijn moeder begraven ligt. Ineens brak de zon kortstondig door en lichtte het groen van de zwaaiende bomen op tegen de donkergrijze lucht. Alsof mijn moeder even liet merken dat het zo goed was.

Meteen moest ik denken aan de gedichten van M. Vasalis, de eerste poëzie die ik in mijn jeugd las. De herfstwind, het woeste water, het oeverriet, de ruisende bomen met hun ‘lange groene lokken’, de onrustige hemel, het dode kind, de stervende ouder, en natuurlijk die beroemde dichtregel ‘En niet het snijden doet zo’n pijn, maar het afgesneden zijn’, die zich tijdens mijn roeitocht zo bewees. Het was er ineens allemaal. En daarom vond ook ik dat het zo goed was en roeide ik vastberaden door, een glimlachende moeder in gedachten.

Thuis sloeg ik het onlangs verschenen Verzameld Werk van Vasalis open. Behalve alle eerder gebundelde poëzie, staan er enkele in facsimile toegevoegde gedichten in, waaronder vijf niet eerder gebundelde, veelbelovende jeugdverzen. Daarnaast bevat het negen korte verhalen en fragmenten van een oorlogsjournaal, waarin Vasalis onder meer verslag doet van haar machteloosheid en schaamte over de Jodenvervolging. Zo schrijft ze dat ‘al het bedrijven van kunst’ voor haar een jammerlijke poging is ‘om het lijden te onderdrukken’.

Het eerste verhaal, ‘De amanuensis’ (1931), gaat over de aantrekking van een geneeskundestudente tot een amanuensis van de afdeling anatomie. Ze valt op zijn eenvoud en directheid. Maar er is een standsverschil, want zij is de toekomstige dokter en hij de assistent. Toch ‘jaagt’ ze op zijn vriendschap. Maar zodra ze die eenmaal heeft veroverd en ze in ‘zijn ziel zit’, verliest hij voor haar aan betekenis. En dan lees je: ‘hij verloor zijn zin voor mij, de zin die ik hem eerst gegeven had, en omdat ik niet begreep wat er eigenlijk gebeurd was, meende ik, dat ik hem nu eindelijk zag “zoals hij was”.’ Waarna ze zich terugtrekt.

In het verhaal ‘De werkster’ (1985) voert Vasalis een oude schoonmaakster van de Leidse geneeskundefaculteit op. Hoewel die vrouw op een zekere dag gepensioneerd wordt, verschijnt ze de volgende ochtend gewoon weer op haar werk. De chef moet eraan te pas komen om haar te verstaan te geven dat dit toch echt niet de bedoeling is.

Wanneer de vertelster bij de oude vrouw op bezoek gaat, belandt ze in een Leidse armenbuurt. De werkster bewoont er met haar dochter een kamer met twee bedsteden, een aanrecht en een gasstel. Er is ook een met glas overdekte binnenplaats, met muren die beschilderd zijn met een bos-, een rivier- en een zeelandschap. Daar zat haar moeder, toen ze niet meer naar buiten kon, om elke dag ‘ergens anders te wandelen’. Op het laatst ging ze alleen nog naar de zee, waar ze vandaan kwam.

Als de vertelster vraagt of ze zelf vaak op die binnenplaats zit, zegt de werkster: ‘Nee kind, nee, ik kan niet zitten, daar ben ik niet aan gewend.’ Kort daarna steekt ze zich in de Leidse Hout in brand. Ze had geen enkele reden meer om te leven, omdat haar dochter aan tbc was overleden. Hoe graag had ik dat verhaal aan mijn moeder voorgelezen.

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 oktober 2020