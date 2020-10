Lekkende serre of koersbalrel; Frank Visser helpt de kleurrijke dupe

‘Oud? Ik heb net een nieuw programma’, zegt mr. Frank Visser (69) met pretoogjes tegen drie oudere dames in zijn kantoor. Zij zitten daar wegens een conflict over het spelen van ‘koersbal’ in de hal van hun Rijswijkse appartementengebouw. Koersbal is een variant op het klassieke jeu de boules die binnenshuis wordt gespeeld, niet met stalen - maar met leren ballen.

Maar die ballen hebben negen meter rolruimte nodig – en de activiteitenruimte in de flat meet er slechts acht. Vandaar de verhuizing naar de hal, alwaar een buurvrouw bezwaar maakt. Inderdaad, geven de vrouwen toe, het geeft wel wat geluid. „Er zijn mannen van tachtig bij, met een gehoorapparaat. Die schreeuwen weleens.”

In zijn reguliere Mr. Frank Visser doet uitspraak zou hij dit koersbaldispuut ter plaatse hebben onderzocht en opgelost, maar voor het dagelijkse Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen? (SBS) hoeft de voormalige rijdende rechter zijn kantoorstoel niet meer uit. Hij geeft slechts ‘gratis juridisch advies’ aan Nederlanders in nood, die vooraf een hart onder de riem gestoken krijgen van Victor Brand. (Door de manier waarop hij over ‘de meester’ spreekt, zou ik hem haast ‘zijn trouwe knecht’ noemen).

Niet dat er in Mr. Visser: wordt u al geholpen? veel cadeautjes worden weggegeven. Opvallend vaak krijgen de bezoekers te horen dat juridische stappen hen niet veel verder zullen brengen. Zoals het echtpaar dat een lekke serre aan de achtergevel gebouwd kreeg en geen genoegen wilde nemen met het aanbod van de leverancier om het ding gratis weer af te breken. Ook niet bijzonder hoopvol was het traject dat An een Kees voorgeschoteld kregen, die zich voor 40.000 euro een wrakke boot hadden laten aansmeren door een gladde jongen met de stem van René van der Gijp. Na een halve dag had de motor het begeven.

Soms komt iets wel helemaal goed, zoals de onterechte telecomrekening van honderd euro die Fred in zijn brievenbus vond. Fred is de mooiste man die ik deze week op televisie zag. Hij is het type oudere alleenstaande die zijn goudvissen toeroept: „Jullie komen op televisie, gedraag je een beetje.” Verder een bordje met de tekst ‘If the music is too loud, you’re too old’ en een verhalenbundel van Simon Carmiggelt (waar deze man zo uit weggelopen lijkt).

„Normaal gesproken”, legt Fred uit, „stap je in de auto, rijd je ernaartoe en trekt ze over het bureau met een man of vier. Maar ja, ik ben op leeftijd en dan moet je aan je hart denken.” Gelukkig blijkt één telefoontje van Mr. Reinier Groos – die een deel van de zaken in het programma behartigt – de kracht van een knokploeg te hebben. De telecommers halen bakzeil, Fred is content, maar heeft nog wel wat moeite met de naam van de reservejurist. Hij komt achtereenvolgens tot Goossens, De Groot, Groot en Grolsch („Zoals het bier?”).

Soms heb je het idee dat de hulpzoekers in Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen? niet per se juridische hulp nodig hebben. Zo was er een ouder echtpaar dat een conflict had met de gemeente over twee woekerende bomen. Het gaf Mr. Visser de gelegenheid zich te verlustigen in termen als ‘excessieve wortelingroei’, ‘wortelopdruk’ en ‘wortelkaprecht’ – maar ik kreeg stellig de indruk dat deze mensen vooral gebaat waren bij een paar aanpakkers die hun hielpen met het onder handen nemen van de wildgroei in hun tuin. Misschien is het iets voor het echtpaar met de rampserre.

Onder de ruwe bolster van Fred vermoedde ik klassieke carmiggeltse eenzaamheid. Maar als de drie dames uit Rijswijk de uitzending hebben gezien, nodigen ze hem vast uit voor het volgende potje koersbal.