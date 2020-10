Leerling toetst school op acceptatie lhbti

Zsadány Stijnman heeft net een mail gestuurd naar de directie van het Hofstad Lyceum in Den Haag. De 17-jarige leerling identificeert zich als non-binair – niet helemaal thuisvoelend in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ – en vindt het niet comfortabel om naar een „gendered” wc te gaan. „Ik heb de directie voorgesteld om de wc’s die nu niet worden gebruikt, genderneutraal te maken.”

Zsadány is lid van de Gender & Sexuality Alliance (GSA) van het Hofstad Lyceum, een groep leerlingen die zich inzet voor een inclusievere school. Ze organiseren activiteiten, zoals Paarse Vrijdag in december, zijn actief op Instagram en geven voorlichting. Voorzitter Sanam Gommers (16) wordt regelmatig aangesproken door leerlingen die nog in de kast zitten. „Dan geef ik ze tips.”

De kans dat de directie van de middelbare school, met ongeveer duizend leerlingen van 53 nationaliteiten, de wens van Zsadány inwilligt, kan vanaf deze vrijdag toenemen. Dan lanceert lhbti-belangengroep COC de ’GSA Onderwijsstandaard’. Daarmee kunnen scholen „toetsen of ze op een goede manier werken aan lhbti-acceptatie”, aldus het COC. De checklist kent 43 punten, waaronder: „op onze school kan iedereen gebruikmaken van genderdiverse toiletten”.

Andere punten op de lijst: seksuele diversiteit en genderdiversiteit komen ook buiten het vak biologie aan bod, de school gebruikt de persoonlijke voornaamwoorden die de leerling wil en monitort pesten op basis van sekse, gender of seksualiteit. Als een school veertien van dit soort punten kan afstrepen, is level één gehaald. Bij level drie is zeker de helft van de wc’s genderdivers en heeft de GSA een aanspreekpunt in de directie.

Lees ook over Coming Out Dag vorig jaar Eerst posters van de muur, en toen de dreigementen

Vier op de vijf scholen

Schoolbesturen door het hele land zullen binnenkort door hun leerlingen geconfronteerd worden met de lijst: naar schatting heeft vier op de vijf middelbare scholen een GSA, op mbo’s is dat minder. „De onderwijsstandaard maakt het voor de directie makkelijker”, zegt Femke Sinnige (16), die ook in de GSA van het Hofstad Lyceum zit. „Wij zijn ‘maar’ een groepje leerlingen, maar nu staat in de onderwijsstandaard dat het de school echt verbetert.” GSA-docentbegeleider Flemming van de Graaf: „De onderwijsstandaard kan net dat zetje geven. Zo van: regel het nou. Het maakt het concreet: wat is de volgende stap?”

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) zal per video aanwezig zijn bij de lancering. „We willen dat scholen een veilige plek zijn voor iedereen”, zegt Van Engelshoven. „Deze standaard is een online hulpmiddel om te kijken of een school het goed doet.” Als minister gaat ze jaarlijks langs bij GSA’s. „Het mooie ervan is dat het een beweging van onderop is. Die niet uit de overheid komt, maar uit de leerlingen zelf.”

Het voortgezet onderwijs is wettelijk verplicht aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Maar hoe, wanneer en hoe vaak is aan de scholen zelf. In 2016 zag de Onderwijsinspectie dat de invulling vaak afhangt van individuele leraren en niet is vastgelegd in het curriculum. 14 procent van de middelbare scholen deed er helemaal niets aan.

Begin dit jaar zag onderzoeksjournalistiek platform Pointer dat een op de vijf reformatorische scholen (34 in totaal) homoseksuele relaties afwees. 53 scholen vonden dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw behouden moest blijven. De vrijheid van onderwijs weerhoudt de overheid strengere regels op te leggen. De Onderwijsstandaard is geen van overheidswege opgelegde checklist.

Maar kan een school wel weigeren aan de standaard te voldoen als een minister aanwezig is geweest bij de lancering? „Natuurlijk”, zegt Van Engelshoven. „Het is geheel vrijwillig. Ik wil alleen dat iedereen zijn eigen identiteit kan ontwikkelen. We horen helaas nog veel verhalen van leerlingen en leerkrachten die het daar moeilijk mee hebben.”

Berend Kamphuis, voorzitter van de christelijke en katholieke scholenkoepel Verus (ruim vierduizend scholen) lijkt de GSA Onderwijsstandaard „een mooie verrijking van de tools die je hebt om aan wettelijke standaarden te voldoen”. Maar dat „kan op verschillende manieren”, zegt hij.

Hij verwacht niet dat reformatorische scholen moeite hebben met de GSA-standaard. „Het is uiteindelijk de inspectie die oordeelt of de school het goed doet.” De Onderwijsinspectie zal de Onderwijsstandaard niet gebruiken, belooft Van Engelshoven. „Die kijkt alleen of er wordt voldaan aan het kerndoel.”

De GSA van het Hofstad Lyceum schrok wel een beetje toen ze zag dat hun school niet verder kwam dan level één. Nu willen ze onder meer de voorlichting verbeteren. Zsadány: „Maar we willen het niet alleen omdat het in de standaard staat, maar omdat het fijn is als het er is.”