Laatst was ik uit eten met L. om te vieren dat we al twintig jaar vrienden zijn en alles ging goed tot over de speakers de eerste tonen van Bonnie Raitts I can’t make you love me klonken en L. meteen wild om zich heen begon te roepen dat dat nummer af moest. Bleek zette de bediening Bløf op.

„Waarom lach je nou?”, brieste L.

„Omdat je altijd zo heerlijk boos wordt als je deze track hoort”, zei ik, „en ik na twee decennia nog steeds niet weet waarom.”

„Alsof jij perfect bent”, snauwde hij en begon woedend sperziebonen te eten. Ik probeerde mijn lachen in te houden en vroeg me af wat hij tegen dit nummer had. Deed de tekst hem denken aan een ex? Werd hij ooit gewaterboard terwijl er een album van Raitt op repeat stond? Twee gangen lang zeiden we weinig. Pas bij het dessert pakte hij mijn hand.

„Sorry”, zei hij, „ik kan gewoon niet tegen dat lied. Het doet me denken aan mijn ma.”

Ah. L. heeft een bijzonder slechte band met zijn moeder. Ze spreken al jaren niet meer met elkaar. Hij was een ongelukje, het kind waardoor ze, vond ze zelf dan, niet kon studeren en reizen. Dat heeft ze hem altijd laten voelen. Toen hij uit de kast kwam, was wat haar betreft de maat vol.

„Dit nummer gaat over mijn gevoelens voor haar”, zei hij.

„Ik dacht altijd dat het over twee geliefden ging.”

„Zo kan je het zien, maar je kan het ook opvatten als een lied over vergeefs liefhebben. Toen ik het voor het eerst hoorde, vielen er heel wat puzzelstukjes op hun plek. Hoe ik ook probeerde om de beste zoon ter wereld te zijn, ik kon mijn moeder niet dwingen om van me te houden. Sindsdien kan ik dit nummer niet meer horen zonder superverdrietig te worden.”

Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Als kind houd je van je ouders en je gaat er voor het gemak (en je eigen gemoedsrust) maar van uit dat dat wederzijds is, terwijl dat natuurlijk niet per se vanzelfsprekend is. L.’s moeder heeft haar haat nooit onder stoelen of banken gestoken. En L. bleef tegen beter in, waarschijnlijk ondanks zichzelf, van haar houden.

„En ik maar denken dat dit nummer ging over een stukgelopen relatie”, zei ik zacht.

„Nou ja, dat gaat het nog steeds”, mompelde L. Hij kneep de kaarsvlam uit en zei: „Tussen ouders en kinderen hoort geen onbeantwoorde liefde te zijn.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 oktober 2020