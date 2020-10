‘Hollanders waren ook maar mensen, net als wij’

‘Ik was helemaal ontdaan. Toen ik in oktober 1953 als 25-jarige in Rotterdam aan land was gestapt, en de kruier die mijn hutkoffer had gebracht een fooitje gaf, zei hij: ‘Dank u beleefd, meneer.’ Menéér? Meneer had nooit een blanke tegen mij gezegd.

Ik was net aangekomen vanuit Semarang. Dat is een havenstad aan de noordkust van Java waar ik geboren ben. Mijn ouders waren Javaans, dus ik heb in de koloniale tijd die samenleving van de andere kant van de schutting bekeken. Mijn vader was van lagere adel. Hij had rechten gestudeerd in Leiden en was strafrechter in Semarang. Een jaar voordat ik naar Nederland vertrok om te studeren was hij overleden.

Toen ik in 1934 als kind van Javaanse ouders naar de Openbare Europese School moest, ging dat niet vanzelf. Mijn vader had niet genoeg blauw bloed en niet genoeg kruiwagens. Dus ik moest een rekest indienen bij de Gouverneur-Generaal in Batavia. Ik werd toegelaten, want mijn vader en mijn moeder hadden ervoor gezorgd dat ik het jaar voordat ik naar de grote school – zo heette dat – zou gaan, thuis alleen maar Nederlands sprak.

Ons leesplankje was wel anders dan het Nederlandse. Dus niet aap, noot, Mies maar: Jaap, Gijs, Dien. Dat moesten wij leren, en vader zei: ‘Laat je niet op je donder zitten door de blanken. We hebben een eigen cultuur en we moeten laten zien dat we niet te dom zijn om dit te begrijpen.’

Ik weet nog hoe beledigd mijn moeder was toen oma ‘analfabete’ werd genoemd, omdat zij haar naam niet in Latijnse letters kon schrijven. Dat ze kon lezen en schrijven in het Javaans en Maleis telde niet. Er waren verschillen met de Europese kinderen op school. Ik wist bijvoorbeeld niet wat je verjaardag was. Toen ik voor het eerst jarig werd op de grote school organiseerde mijn moeder een kinderpartijtje thuis voor mijn klasgenoten, zoals alle kinderen dat kregen. Maar ik wist nergens van. Dus ik zat buiten ergens met mijn hengeltje te vissen in mijn eentje. Mijn vader zei over Nederlanders: ‘Het zijn mensen, hoor. Je mag ze niet haten. Het systéém is verkeerd.’ Hij vond: mensen hebben hun beperkingen, hun zwakheden. Wijzelf ook.

Toen kwam de oorlog. Als veertienjarige zag ik de Japanse troepen binnenkomen in Semarang. Op gammele fietsjes, in vuile kleren, met van die lange ouderwetse geweren. Over dezelfde straat waar een week ervoor een prachtige parade was gegaan van die blinkende KNIL-troepen. Alle schooljongens waren het eens: die zouden de Japanners verslaan. Niet dus. Ik had medelijden met de blanken toen zij met tandenborstels de straat moesten schoonmaken om ze te vernederen.

Na de oorlog verrichtte ik net zoals vele scholieren hand- en spandiensten voor de Republiek. Maar ik deed niet mee aan de gewapende strijd tegen Nederland. Ik had de woorden van mijn vader over Nederlanders in mijn oren geknoopt. Leraren hadden gezegd: van Nederlanders moet je niks verwachten. Maar ik wilde ze juist beter leren kennen vanwege hun invloed op Indonesië. Dus ik ging culturele antropologie studeren in Leiden. Ik ben hier gebleven, tegen wil en dank. In Jakarta bestaat nu een groep die in koloniale kleren op de fiets de kolonie naspeelt. Ze verlangen naar een verleden, dat ze de zaman normal of normale tijd noemen, uit angst voor de toekomst. Interessant en erg aangrijpend ook.”

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Na een bloedige oorlog droeg Nederland eind 1949 de soevereiniteit over.