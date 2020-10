Hoe geef ik mijn kinderen evenveel aandacht?

Moeder: „Mijn zoon van bijna 4 heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Signalen in de hersenen bereiken niet goed de mond. Ik bereik hem beter als ik iets heel kort en krachtig tegen hem zeg. Bijvoorbeeld toen we net een kat hadden en hij die wilde oppakken: ‘Nee! Babypoes, blijf af, laat slapen’. Ik moet voorkomen dat ik hem overbelast met een overmaat aan woorden. Ook nodig ik hem steeds uit iets correct te zeggen. Het is een vriendelijke, sociale jongen maar als hij niet uit zijn woorden komt, klapt hij dicht en wordt hij een zielig klein muisje. Leeftijdgenoten haken af. In zijn begeleiding gaat veel tijd zitten, en ik ben bang dat zijn broertje van bijna 2 tekortkomt. Dat is een vroegwijs kind dat zich snel ontwikkelt. Hij heeft ook nog een zus van 18 die 14 jaar enigkind is geweest. Ik ben een alleenstaande moeder zonder groot vangnet. Hoe laat ik mijn kinderen tot bloei komen op basis van hun eigen persoonlijkheden? Hoe geef ik ze evenveel?”

Normaal blijven kletsen

Ellen Gerrits: „Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben ondanks een normale intelligentie moeite met praten en het begrijpen van wat iemand zegt. Als ouder ben je geneigd je taalgebruik te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door korte zinnen te gebruiken en minder te gaan praten. Maar eigenlijk helpt het kinderen met TOS vooral als je normaal met ze blijft kletsen. Over speelgoed, dagelijkse activiteiten zoals aankleden en eten, en een bezoekje aan vrienden of familie. Dat mag best in langere zinnen. Uw kind haalt daar de brokjes uit die nodig zijn voor zijn eigen taalontwikkeling. Bijvoorbeeld als uw kind met een autootje speelt: ‘Wat een mooie auto! Waar ga je naartoe? Gaat het naar oma? En ik zie dat opa ook mee wil rijden…’ Uw jongste kind heeft daar ook baat bij.

Ellen Gerrits is hoogleraar logopediewetenschap bij de Universiteit Utrecht.

„Een kind met TOS moet vaak wat extra tijd krijgen om te reageren, dus wees niet bang om te wachten en even stil te zijn. Als een van beide jongens iets niet goed zegt, dan is het ’t meest effectief om zelf in uw antwoord de juiste woorden en volgorde te gebruiken, en ze niet te corrigeren. Wat taal betreft hoeft u uw aandacht thuis dus gelukkig niet te splitsen.”

Moeder blijven

Liesbeth Groenhuijsen: „Als een kind extra zorg nodig heeft, is het voor ouders weleens moeilijk ‘gewoon’ de ouder te blijven, en geen hulpverlener te worden. Ondanks de diagnose blijft het natuurlijk ook gewoon een van uw kinderen. Maak het onderlinge verschil door zo’n etiket niet te groot.

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

„Broertjes en zusjes die opgroeien met een kind dat extra aandacht nodig heeft, hoeven daar geen last van te hebben, zolang u maar helder uitlegt waarom dat is, en dat het niet betekent dat zij niet lief zouden zijn. Kunt u met alle drie uw kinderen een eigen moment per week plannen om iets te doen speciaal voor dit kind?

„Er ligt wel veel op uw schouders. Is het voor u mogelijk te investeren in een wat groter netwerk, iemand die u kan helpen met bijvoorbeeld twee keer per week een uurtje oefenen met uw middelste? Probeer om een of meerdere personen te vinden met wie u kunt praten. Het lijkt me voor u belangrijk dat u een klankbord heeft.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 oktober 2020