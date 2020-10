Haagse VVD: Kansarme allochtonen zorgen voor woningnood

Het was een motie zoals de PVV die in de Haagse gemeenteraad vaker indient. „Overwegende dat: de Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen. Verzoekt het college: Het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid te maken.”

Tot verbazing en verontwaardiging van de meeste partijen stemde de zevenkoppig VVD-fractie – de grootste collegepartij – voor de motie, net als de oppositiepartijen Groep de Mos/Hart voor Den Haag en de Partij voor de Toekomst.

Een etmaal later is, wat een rustig debat was over de plannen van het Haagse college iets te doen aan het tekort aan betaalbare woningen, uitgemond in een storm. Vanaf het stadhuis heeft die het Binnenhof bereikt. De landelijke D66-fractie vraagt op sociale media VVD-partijleider, premier Mark Rutte, afstand te nemen van de stellingname van de gemeentelijke fractie.

‘Bittere nasmaak’

Op het Haagse stadhuis heeft een groot aantal partijen – ook coalitiegenoten van de VVD – een „bittere nasmaak” (collegepartij PvdA). Ze noemen het „een fascistische motie” (oppositiepartij Nida) of zeggen dat een „ijzige rechtse wind” opsteekt in de stad (collegepartij GroenLinks). Oppositiepartij SP vraagt zich af of de Haagse VVD nog wel „achter het moto ‘Stad van Vrede en Recht’” staat.

Wethouder Wonen Martijn Balster (PvdA) noemde in het debat de motie al „onacceptabel”. „We gaan geen hek om de stad zetten. We willen een plek voor iedereen creëren.”

De VVD zelf zegt een dag later „niet enthousiast over de woordkeuze in de motie” te zijn, maar zegt dat „grenzen stellen aan de bevolkingsgroei één van de oplossingen voor de problemen op de woningmarkt” is. De partij wijst er op dat de stad met 5.900 inwoners per jaar groeit en starters en gezinnen er „nog nauwelijks terecht” kunnen. De fractie zegt „geen bevolkingsgroepen uit te sluiten”. Maar: „Wij zijn van mening dat we regie moeten nemen op die groei.”

De motie werd verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen.