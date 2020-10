Gevecht om geurige rijst en geld

Veel Indiërs en Pakistanen kunnen lyrisch worden over hun basmati, de geurige rijstvariant van de vlaktes aan de voet van de Himalaya die zich onderscheidt door een lichte goudkleurige glans en een uitzonderlijk lange korrel. Connaisseurs roemen de intense, pittige, enigszins nootachtige smaak van basmati, die ook wel de koning van de rijstsoorten wordt genoemd. In sommige reclames voor basmati (letterlijk ‘geurig’ in het Hindi) wordt zelfs niets minder beloofd dan „een volledig sensuele uitwerking op het menselijk lichaam”.

Ook voor veel migranten en expats uit het subcontinent in Europa wordt het leven, ver weg van hun eigen geliefde culinaire paradijs, een stuk draaglijker dankzij de basmatirijst die tegenwoordig in veel Europese winkels verkrijgbaar is. Indiase en Pakistaanse rijstverbouwers verdienen al jaren goed geld met die export. Maar voor de Pakistanen, die ruim een derde van de wereldexport voor hun rekening nemen, dreigt daar nu in Europa een eind aan te komen door een handige zet van aartsrivaal India.

India heeft bij de Europese Unie namelijk een verzoek ingediend om basmati te voorzien van een zogeheten GI (Geografische Indicatie), die deze rijstvariant tot een exclusief Indiaas product zou bestempelen. Basmatirijst uit Pakistan zou daardoor niet meer binnen de EU mogen worden verkocht onder die naam. Pakistan heeft in Brussel bezwaar aangetekend tegen dit verzoek. En zo ontvouwt zich een nieuw front in de oude strijd tussen India en Pakistan.

„Als de Indiërs dat GI-etiket van de EU weten te verkrijgen voor hun basmati-oogst, zal dat een verwoestend effect hebben op onze verbouwers en exporteurs”, verklaarde Abad Khan, een Pakistaanse basmativerbouwer uit de provincie Punjab, enkele dagen geleden tegenover het dagblad Dawn uit Karachi.

India, dat goed is voor bijna twee derde van de basmati-export in de wereld, haakt in op wat veel landen al jaren doen: een exclusieve status proberen te verkrijgen voor een product uit het eigen land om aldus de verkoop ervan te stimuleren. Zo mag alleen nog Griekse fetakaas die naam voeren binnen de EU en komt Goudse kaas alleen uit Nederland.

Twijfelachtige aanspraak

De Indiase aanspraken op exclusiviteit zijn historisch gezien twijfelachtig. Weliswaar werd in het verleden wel naar basmati als een Indiase rijstsoort verwezen, maar dat was in een tijd dat over Pakistan en India samen als ‘India’ werd gesproken, nog vóór de traumatische opdeling van het subcontinent in 1947. Het zou opmerkelijk zijn als voortaan wel basmati uit de Indiase deelstaat Punjab naar de EU zou mogen komen, maar geen basmati uit de gelijknamige Pakistaanse deelstaat, terwijl beide gebieden niet zo lang geleden tot een en dezelfde provincie behoorden en bodemkundig niet wezenlijk van elkaar verschillen. Niet de befaamde geur zou dan de doorslag geven, maar een vrij willekeurige staatkundige grens.

Er bestaat overigens ook niet maar één soort basmati. Er zijn allerlei subsoorten, zowel in India als in Pakistan, uiteenlopend van de Indiase Basmati 370 en de Pusa 1121 (die van de ‘sensuele uitwerking op het lichaam’, met een korrellengte van soms wel bijna een centimeter) tot de Pakistaanse Super Basmati (die beweert het beste aroma te hebben). De opmars van basmati is overigens van betrekkelijk recente datum. Daarnaast zijn er nog duizenden andere, vaak grovere rijstsoorten op het subcontinent te vinden. In kleur variërend van grijs tot rood en van bruin tot purper, gepeld dan wel ongepeld. Aan een soort uit het noordoosten van India, chak-hao, wordt door sommigen zelfs een helende werking tegen kanker toegeschreven.

Niet voor het dienstmeisje

De grove rijst is vooral voedsel voor de honderden miljoenen armen. Ook in rijst doet zich de diepe kloof tussen rijk en arm in beide landen gelden. Basmati is twee- tot driemaal zo duur als andere rijstsoorten en is daardoor in de praktijk voorbehouden aan de bovenlaag.

In sommige welvarende Indiase huishoudens, waar het gezin slechts met de beste basmati genoegen neemt, ziet de vrouw des huizes er speciaal op toe dat het dienstmeisje daar niet van eet. Zij en de rest van het bedienende personeel krijgen een goedkopere, grove rijst voorgeschoteld (zoals dienstmeisjes soms ook ongeacht het aantal vrije kamers geen eigen bed krijgen maar op de keukenvloer slapen).

Het is niet voor het eerst dat er geruzie is over basmati. Zo’n twintig jaar geleden dacht een handige Texaanse rijstproducent, RiceTec, patent te kunnen aanvragen in de Verenigde Staten op basmatirijst. Daarop kwamen India en Pakistan gezamenlijk in het geweer. Met succes, het Texaanse bedrijf verloor zijn zaak en besloot zijn rijst voortaan aan de man te brengen onder de naam Texmati.

Ook in India zelf wordt intussen gebakkeleid over de geurige rijst. Deze week bogen de rechters van het Hooggerechtshof in New Delhi zich over een zaak, die al enkele jaren geleden was aangezwengeld door Madhya Pradesh en rijstverbouwers uit die deelstaat. Daar bevinden zich in achttien districten rijstboeren die basmati verbouwen. Ook binnen India zijn daarvoor territoriale grenzen vastgelegd om het exclusieve karakter van dat product te onderstrepen. Slechts basmativerbouwers uit zeven deelstaten en gebieden in Noord-India mogen de term basmati hanteren. Madhya Pradesh, op vele honderden kilometers afstand van de Himalaya gelegen, behoort daar niet toe.

Madhya Pradesh kreeg in eerste instantie steun van Pakistaanse basmativerbouwers, maar een lagere Indiase rechter verklaarde hen onbevoegd om zich hiermee te bemoeien.