Gestolen kalligrafierol van Mao Zedong, met geschatte waarde van 250 miljoen euro, teruggevonden

Een door de voormalige Chinese leider Mao Zedong gemaakte kalligrafierol die vorige maand in Hongkong werd gestolen, is in twee stukken teruggevonden. Dat heeft de South China Morning Post woensdag gemeld. Volgens de eigenaar, een grote verzamelaar van communistische parafernalia, is de rol vele miljoenen waard.

De beschadigde rol werd aangetroffen toen de politie van Hongkong eind september een 49-jarige man arresteerde op verdenking van het bezit van gestolen eigendommen. Volgens een anonieme politiebron is de rol in tweeën gesneden door de koper, die omgerekend 55 euro voor de rol betaalde. De man veronderstelde dat het om een vervalsing ging en halveerde de rol om haar goed op te kunnen bergen.

Meester-kalligraaf

De rol werd in september gestolen uit het appartement van Fu Chunxiao. De verzamelaar verbleef vanwege het de coronapandemie sinds januari in zijn huis op het Chinese vasteland. De inbrekers namen ook 24.000 Chinese postzegels, 10 munten en nog zes andere kalligrafierollen mee. Onafhankelijke taxaties van de collectie ontbreken, maar volgens Fu is alleen al de Mao-kalligrafie ongeveer 250 miljoen euro waard. De politie van Hongkong arresteerde drie mannen in verband met de inbraak. De postzegels en de zes andere kalligrafierollen zijn nog niet teruggevonden.

Mao Zedong (1893-1976) was een meester-kalligraaf, al zal hij beter herinnerd worden als de grondlegger van de Volksrepubliek China. Hij leidde het land van 1949 tot en met 1976 op totalitaire wijze, met geweld en terreur als middelen om zijn politieke doelen te verwezenlijken. Zijn kalligrafische werken worden in heel China verzameld. Sotheby’s veilde vorig jaar in Londen een handgeschreven brief van Mao uit 1948. Die bracht 570.000 euro op.