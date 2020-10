‘Geef me alsjeblieft een kans’

Lees de online versie van dit artikel op nrc.nl/terugnaardeflat

Een jongeman uit portiek 8 van de L-flat werkte deze zomer fulltime in de spoelkeuken en lunchkantine van de KNVB in Zeist.

De kans op dit alledaagse gegeven was onalledaags klein.

Zo ligt het echte thuis van de jongeman op 4.000 kilometer van het KNVB-complex, in Homs, Syrië, de stad waar ook zijn vader, grootvader en overgrootvader hun levens hadden geleefd. De jongen werd er in 1995 geboren en had een gelukkige jeugd, wonend bij zijn ouders, broer, zus en broertje, en spelend met vriendjes op straat en schoolplein. De verhuizing in 2010 naar een groter huis in een andere wijk van Homs beviel hem slecht – hij miste zijn oude buurt.

Toen de oorlog kwam was hij vijftien. Hij hoorde de mitrailleurschoten, in naam van Assad gericht op demonstranten op een groot plein in de stad. De jongen vluchtte naar Beiroet, Libanon, met vreemden in een taxi, zijn reeds gevluchte broer achterna.

In Beiroet sliepen hij en zijn broer ’s nachts in een kamertje van het bedrijf waar ze overdag voor werkten. Een airconditioningbedrijf. De jongen leerde er het vak. Montage, onderhoud, reparatie.

Zijn ouders en broertje kwamen ook naar Beiroet. Zijn zus niet. Die was nu getrouwd en zocht met haar man elders een veilig heenkomen.

De broer van de jongen wilde door, naar Europa. De moeder moest er niets van hebben, doodsbang dat haar jongste zoon tijdens de overtocht zou verdrinken. Maar het broertje zette zijn zin door, en met verre verwanten wist hij in 2015 Europa te bereiken, en belandde hij in Nederland.

De jongeman volgde zijn broer in 2017 naar Nederland, per vliegtuig – en naast hem zat alleen zijn moeder. Zijn broer kon niet mee want die was inmiddels getrouwd en zijn eigen gezin aan het stichten. En hun vader, die op de vlucht zijn thuisstad Homs vreselijk had gemist, stierf in Libanon na een hartaanval. Zijn vrouw en kinderen begroeven hem buiten Beiroet, daar was de grond minder duur.

In de zomer van 2017 kreeg de jongeman met z’n moeder en broertje een appartement toegewezen in een flat groter dan hij ooit had gezien. De L-flat in Zeist. Portiek 8.

Al lag het KNVB-complex nu op 5 in plaats van 4.000 kilometer afstand van zijn huis, nog was een dienstverband bij de voetbalbond werelden weg. De jongen had zijn hart aan de airco verpand, en met hulp met Google Translate schreef hij e-mails die zelfs de nuchterste P&O-functionaris in het airco-wezen niet onberoerd zullen hebben gelaten. In augustus 2018:

„Geef me alsjeblieft een kans als je eenmaal kunt zien dat ik niet zonder werk kan leven. Ik ben dol op airconditioning, met heel mijn hart.”

Natuurlijk hapte een bedrijf toe. Hij kon aan de slag. Maar het gebrek aan een rijbewijs brak hem op, het reizen naar klussen kostte te veel tijd, en nadat hij zakte voor zijn theorie-examen nam hij voorlopig afscheid van zijn vak.

De jongen was intussen verliefd op een meisje, net als hij gevlucht uit Homs. Het was – en is – serieus: hij wil liefst volgend jaar trouwen en een gezin beginnen. Geld verdienen werd een doel op zich. Hij stelde een lijst op met alle restaurants en cafés in Zeist, en benaderde ze. Ook een etablissement met een hem onbekende afkorting. ‘Restaurant KNVB’ ontving vorig jaar zomer deze mail:

„Beste meneer/vrouwen

Heeft u personeel in de keuken nodig om de afwas te doen? Ik ben op zoek naar een baan.”

De voetbalbond contracteerde hem voor zestien uur per week.

Dat was de jongen lang niet genoeg, en tot overmaat van ramp kon hij in maart, april en mei in het geheel niet werken door de lockdown. Hij bracht veel tijd thuis door nu, met z’n moeder die vanwege haar suikerziekte drie maanden lang geen stap buiten de deur durfde te zetten. De jongen keek intussen op YouTube naar instructievideo’s voor zijn theorie-rijexamen, want de airco blijft zijn missie.

En corona of niet, hij bleef koortsachtig zoeken naar werk. Hij zag een groenverzorger bezig bij de vijver achter portiek zes, en vroeg of die werk voor hem had. Hij vroeg het na de lockdown aan collega’s in de Weggeefwinkel achter de flat, waar de jongen vrijwilligerswerk doet. En hij vroeg het aan collega’s in de heropende KNVB-kantine zelf.

En het lukte. Iemand bij de voetbalbond vertrok – pensioen of anderszins. Eind augustus, een week nadat bekend werd dat er in Nederland binnen een kwartaal driehonderdduizend banen verloren waren gegaan, kreeg een jongeman uit Homs die in Beiroet geschoold was als airco-monteur een fulltimebaan in de kantine en spoelkeuken van de voetbalbond die hij voor een restaurant had gehouden.

Mohamad Yousef Nasif Maki heet hij, roepnaam Yousef.

Eind september ging hij door de strengere coronaregels terug naar drie werkdagen per week. In zijn geval vermoedelijk een tijdelijk ongemak.