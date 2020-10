Een fikkie stoken doen we voor het oergevoel

Een vrouw uit Hilversum had zo haar twijfels bij de komst van de thermostaat, in 1964. „Kijk, zo’n knop in je kamer”, zei ze in verschillende landelijke dagbladen, „waarmee je automatisch de temperatuur in je hele huis regelt, is bijzonder praktisch. Maar een knop lééft niet. Roept niks op.” Daarom zwoer ze bij een kolenkachel. Net als een meneer uit Amstelveen. Overdag zat hij al in die warme, droge „kantoorlucht”, dus was thuiskomen bij een kolenhaard echt „een verademing”. „Lééfwarmte. Warmte waar je wat aan beleeft, begrijpt u?”

Gezellige mensen stoken kolen. Dat was de slogan van advertenties waarmee de kolenindustrie zich probeerde te wapenen tegen de vorige energietransitie, die begon met de vondst van een gasbel bij Slochteren. Die reclames zijn nu even komisch als die waarin artsen sigaretten aanprezen.

Ze tonen ook de relativiteit van de status quo. Want ook nu zijn er ongetwijfeld fenomenen waar we straks besmuikt en verbijsterd op zullen terugkijken. Evidente kandidaten zijn de vleesindustrie en Zwarte Piet. Opvallende overeenkomst: voorstanders prijzen ze aan met precies dezelfde kreet. Barbecueën, drinken, roken, de zwart geschminkte kindervriend, vuurwerk, skivakanties: het is allemaal voor ‘gezellige mensen’. Gezellig is de vergaarbak voor achterhaalde onhebbelijkheden.

Zo bezien proberen gezellige mensen uit alle macht een kantelende wereld tot stilstand te dwingen. Na de omslag zijn ze absurd, clownesk, voorgoed aan de verkeerde kant van de geschiedenis beland.

Maar het interessante aan die verknochtheden is dat het vaak niet eens totále quatsch is. Neem het pleidooi van George Orwell, die in 1945 al vurig tegen de komst van de centrale verwarming was. In de Britse krant Evening Standard betoogde hij: „De eerste grote deugd van een kolenvuur is dat het, omdat het slechts één kant van de kamer verwarmt, mensen dwingt om zich op een sociale manier te groeperen.” Vader met z’n avondkrant, moeder met haar breiwerk, de kinderen spelend op het kleed, de hond tevreden tegen het vonkenscherm aan gekropen.

Stel je voor, waarschuwde Orwell, dat alle gezinsleden zich zomaar terug gaan trekken in hun eigen verwarmde vertrekken. Dan is het gedaan met het gemeenschapsgevoel. Bewaar het haardvuur dus: „Het voortbestaan van het gezin als instelling is er misschien meer van afhankelijk dan we ons realiseren.”

Na de omslag zijn ze absurd, clownesk, voorgoed aan de verkeerde kant van de geschiedenis beland.

Er zit iets in, zoals verwarmingsbuizen inderdaad de behaaglijkheid van een gloeiend vuur ontberen. Maar het was een strijd tegen het onherroepelijke, die de opmars van de cv niet heeft kunnen stuiten, evenmin als de gezellige kolenstokers in de krant. Massaal gingen we aan het gas. En nu, zestig jaar later, moeten we daar weer vanaf. Zelfs urenlang met je rug tegen de radiator geleund een boek lezen is er dan niet meer bij, met warmtepompen, elektrische vloerverwarming en slimme luchtcirculatie.

Wat doet de energietransitie met onze warmtebeleving? Blijft er nog wel iets over van die ‘lééfwarmte’? Om daar achter te komen ga ik naar Groene Mient, een ecologisch woonproject dat drie jaar geleden is opgeleverd in de Haagse Vruchtenbuurt.

Het is een wijkje van drieëndertig eengezinswoningen en acht appartementen, met gevels van hout en leisteen, gegroepeerd rond een centrale tuin met vijvers, kronkelpaden en fruitbomen.

Hier moet je zijn voor de warmtesystemen van de toekomst. Op alle daken liggen zonnepanelen. Er zijn volledig elektrische woningen, huizen met warmtepompen of ‘zonwoningen’ met zonnecollectoren.

Lees ook: Zo wordt je huis energieneutraal.

Zes jaar geleden, toen dit project op de tekentafel begon, was een aardgasaansluiting nog verplicht, vertelt Arie Visser, initiatiefnemer en bewoner. „We moesten onderhandelen met de gemeente om van het gas af te mogen. Het denken daarover is totaal omgeslagen.”

Met zijn vrouw woont hij in een van de woningen met een warmtepomp. De vloerverwarming, onder zijn strakke gestorte vloer, verwarmt ’s winters en verkoelt ’s zomers.

Hiervóór woonden ze in een van de huizen waarvan Den Haag er talloze heeft, en waarin ik zelf ook woon, zo’n honderd jaar oud, en in hun geval ook nog op een hoek, met een vaak ijskoude buitenmuur. „Daar hadden we een knuffelmuur van gemaakt, van dertig centimeter dik, met verwarming erin.”

Het systeem dat ze nu hebben: „Een warmtekoudepomp, die energie opslaat in een vloeistoffenbron diep in de grond. Dat zorgt ervoor dat we dag en nacht dezelfde temperatuur hebben. Twintig, eenentwintig graden. In het begin was dat ’s nachts wel wennen.”

Er zijn biologen die zeggen dat temperatuurverschillen tussen dag en nacht voor een betere slaap en betere stofwisseling zorgen. „Wij slapen altijd onder een dun dekbedje”, zegt Visser. „Dat vind ik inmiddels heerlijk. Er zijn ook bewoners die toch hun ramen wagenwijd openzetten. Als je dat doet in de winter, ben je wel je energieneutraliteit kwijt. Het hele huis is ontzettend goed geïsoleerd en er helemaal op gebouwd om warmte niet zomaar te verliezen. Met open raam slapen tast de prestatie van je woning aan.”

De nieuwe warmte is een egale warmte. Constant, stabiel, gelijkmatig verdeeld over alle vierkante meters. Nergens een radiator om tegenaan te kruipen. Geen temperatuurschommelingen. Tekenend is de naam van een apparaat in de gangkast, de ‘balansventilator’, die zachtjes suizend de lucht laat stromen. Daarom zit er onderaan elke deur een paar centimeter ruimte.

De schrijver van 1984 zou hier zijn angstdroom gematerialiseerd zien. Elke kamer exact dezelfde temperatuur, onafhankelijk van het weer buiten. Nou ja. „Het klinkt misschien gek, maar in de zomer lopen we hier soms op pantoffeltjes. Omdat de vloer dan begint te koelen.”

Sfeerloos en zonder ‘leefwarmte’? Welnee. „We zijn juist verwend”, zegt Suzanne van Dijk, die met haar gezin in een van de all-electric-huizen woont. „We zijn zo gewend dat het hier altijd en overal behaaglijk warm is, dat ons innerlijke warmtesysteem verwend is geraakt.”

„Het is heel simpel”, zegt haar man Robbert. „In zo’n huis heb je gewoon geen behoefte aan een straalkacheltje, zoals we dat in ons vorige huis wel hadden.” Suzanne: „Als je hier zou gaan stoken zou het echt bloedheet worden. We steken vaak kaarsjes aan, die geven voldoende sfeer, en echt vuur.”

En toch. Als we erover doorpraten, blijkt dat er toch ook de behoefte leeft om ouderwets fikkie te stoken. ‘Vuur, echt vuur, waar je als man ’s in porren kan’, zoals het in een van die jarenzestigadvertenties heette.

Voor in hun tent hebben ze een houtkacheltje gekocht. Ze zijn onlangs nog met vrienden wezen kamperen en hebben toen zelf vuur gemaakt („met wattenschijfjes en vaseline”), en op echt vuur gekookt.

Foto Getty Images

Dat was ook nog wel een twistpunt bij het ontwerp van Groene Mient. Een enkeling wilde toch op gas blijven koken, zoals een Indische mevrouw, die wel wilde blijven wokken, wat op inductieplaten niet goed gaat.

Arie Visser: „In het begin hebben we er ook wel discussie over gehad. Mogen we er echt niet een pelletkacheltje bij nemen? Uiteindelijk besloten we dat niet te doen. Het is slecht voor het milieu en de roetuitstoot zou het rendement van de zonnepanelen omlaag kunnen halen.” Dan, openhartig: „Daar heb ik moeite mee gehad hoor. Ik had toch wel heel graag een open haard gehad.”

Maar er zijn alternatieven. Visser is beheerder van theater De Regentes, waar ze de hele winter een knisperend haardvuurtje op een videoscherm projecteren. „Iedereen die binnenkomt voelt zich meteen behaaglijk. Je kunt jezelf aardig foppen.”

Echt vuur. Ik begrijp het maar al te goed. Een vriend uit Zutphen bewoonde tot voor kort een monumentaal pand met een gigantische stenen haard. Daar dronken we, op herfst- en winteravonden, vaak stokoude Bordeaux, die toch anders smaakt en andere gesprekken oplevert als je er niet bij in de vlammen staart.

Met mijn elfjarige zoon ging ik eind september een weekend ‘bushcraften’ op het eilandje Tiengemeten. Zelf hout zagen, zelf dat aan proberen te krijgen met vuurstenen, zelf kruiden plukken om thee mee te zetten. Er ging enorm veel tijd en moeite in zitten, en juist daarom waardeerden we de stralingswarmte des te meer.

Alle deelnemers aan dit evenement, georganiseerd door Natuurmonumenten, waren milieubewust en bezorgd om het klimaat. Net als de Groene Mient-bewoners. En juist die groep, is mijn indruk, wil af en toe in echt vuur porren.

Logisch. We willen toch juist weg van het geautomatiseerde bestaan, meer in een gezonde relatie leven met ons hele ecosysteem? Eigen moestuinen aanleggen, zelfvoorzienend zijn? We willen toch juist het contact met de natuurlijke omgeving herstellen?

Een paar keer per jaar echt vuur maken kan dan volstaan om het oergevoel te bevredigen. In de tuin staat, onder een afdekzeil, een van de nieuwe collectieve bouwwerken van de bewoners: een pizza-oven. Houtgestookt. Er kan daar ook een kampvuurtje worden gebouwd. Leuk voor de kinderen, en ook voor hun ouders. Niet om de kou te verjagen, maar voor het oergevoel.

„We hebben zelfs dat boek in huis gehaald, De man en het hout, van de Noorse schrijver Lars Mytting”, vertelt Suzanne van Dijk. „De Noren moeten zorgen dat ze in april beginnen met het opbouwen van hun houtvoorraad, waar ze vervolgens zuinig mee moeten zijn om de winter door te komen. Zo kijk ik hier ook vaak hoe ik het meest efficiënt met de energie kan omgaan. Gaat de zon schijnen? Ga ik energie oogsten? Dan kan ik de knoppen omlaag draaien. Het is een sport om zoveel mogelijk zon te oogsten. Bewust bezig zijn met je energievoorraad. Dat is onze vorm van een vuurtje zo efficiënt mogelijk opbouwen.”

Een nieuwe vorm van romantiek, noemt Visser het. Gezellige mensen zijn energieneutraal. Een prikkelend perspectief, vooral omdat het de onderliggende verlangens van al die houtstokers benadrukt. Wat willen zij? Een tastbare verbinding met hun omgeving hebben.

Neem opnieuw Orwells angst voor het uiteenvallen van „het gezin als instituut”. Dat mag kolderiek klinken, hij heeft wel gelijk gekregen. Al zouden het vooral Playstations, iPads en smartphones zijn die de gezinsleden opsloten in hun eigen kamers.

Wat Orwell wilde was niet zozeer dat haardvuur, als wel het gemeenschapsgevoel binnen een gezin. De klagende dames en heren uit de kranten wilden leefwarmte, behaaglijkheid, gezelligheid. ‘Gezellig’ duidt de affectieve en morele relatie met de omgeving aan.

In die kolencampagne komt bijvoorbeeld een vrouw uit Naarden aan het woord. Ze klaagt dat ze op kosten wordt gejaagd door de nieuwe installaties, en ze beweert ook dat de kolenboer tenminste weet wie ze is. Ze is daar „echt klánt – en geen verbruiker nummer zoveel”.

Wat Orwell wilde was niet zozeer dat haardvuur, als wel het gemeenschapsgevoel binnen een gezin.

Allemaal herkenbaar, nog steeds. En het moet gezegd dat warmtepompen nog altijd een enorme investering zijn. Maar wat die vrouw eigenlijk wil, is een dagelijks praatje maken met bekenden. Ze wil verbinding, contact, onderdeel zijn van de gemeenschap. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit alleen mogelijk is door fossiele grondstoffen te verbranden. Sterker nog, ik denk dat deze mevrouw het heerlijk zou vinden op Groene Mient, waar het gemeenschapsgevoel juist sterk is.

„Wat valt je op?”, vraagt Visser me, als we op zijn balkon staan en uitkijken over de achtertuinen. Pas na een tijdje zie ik het. Geen schuttingen. Geen heggen. Geen schuurtjes. Die staan verderop aan de rand, naast ‘het ei’, een gezamenlijk gebouwd tuinpaviljoen. De tuin heeft geen scherpe erfgrenzen, iets waar best wat potentiële kopers destijds door afhaakten, al kun je wel degelijk met voldoende privacy buiten zitten, in verschillende hoekjes. „Wat we hier willen is noaberschop. Ken je die Twentse uitdrukking? Je loopt de deur niet bij elkaar plat, maar weet zeker dat je op elkaar aan kunt als je elkaar nodig hebt.”

Onder veel van die verstokte voorliefdes voor al dat voorbijgaande ‘gezellige’ ligt misschien wel een verlangen naar precies dat. Noaberschop. Als dit de nieuwe leefwarmte is die voor het oude stoken in de plaats komt, is dat geen verslechtering. Zeker niet als je af en toe kunt blijven porren in echt vuur van een pizza-oven.