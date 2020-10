FBI verijdelt plan om gouverneur Michigan te ontvoeren

De FBI heeft bij een undercoveroperatie zes mannen uit de Amerikaanse staat Michigan gearresteerd. De zes zouden van plan zijn geweest de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan te ontvoeren, zo meldt persbureau Reuters. Nog eens zeven anderen zijn gearresteerd omdat ze van plan waren de politie en het overheidsgebouw van de Amerikaanse staat aan te vallen.

Uit de aanklacht blijkt dat de FBI de mannen al sinds begin dit jaar in de gaten hield, nadat er op sociale media berichten waren verschenen van een groepering die „onderdelen van de autoriteiten in Michigan” omver wilde werpen. Ze zouden daarna een eigen, zelfvoorzienende samenleving willen beginnen. Het zestal kan bij een veroordeling levenslange gevangenisstraffen tegemoetzien.

De mannen zochten contact met een lokale militie, met wie plannen werden gemaakt om het regeringsgebouw van de staat in de staatshoofdstad Lansing te bestormen. Tijdens de zomer oefenden de mannen met vuurwapens en probeerden ze explosieven te maken. De groep hield daarnaast het vakantiehuis van gouverneur Whitmer twee maanden lang in de gaten. Het plan was om haar nog vóór de presidentsverkiezingen in november te gijzelen en haar op een „veilige locatie” een „proces” te geven.

Verder schrijft de FBI, op basis van onderschepte versleutelde berichten en de inzet van undercoveragenten, dat de mannen deze week explosieven wilden kopen. In een reactie heeft gouverneur Whitmer de verdachten „zieke en verdorven mannen” genoemd. „Haat, onverdraagzaamheid en geweld horen niet thuis in de staat Michigan”, zei ze.

Strenge anticorona-maatregelen

Gretchen Whitmer, een Democraat, kreeg in de eerste maanden van de corona-uitbraak in de VS geregeld forse kritiek van president Trump, die het niet eens was met de vergaande maatregelen die Whitmer nam om het virus in haar staat te bestrijden. In Michigan werden de strengste maatregelen in gesteld van alle staten in de VS: de gouverneur stelde mondkapjes in haar staat verplicht, ook moesten mensen op sommige plekken verplicht thuisblijven. Sommige conservatieve Amerikanen zagen dit als een inbreuk op hun individuele vrijheid.

Demonstranten, aangespoord door de president zelf die ‘BEVRIJD MICHIGAN!’ tweette, togen naar het overheidsgebouw in Lansing uit protest tegen deze beperkingen. Verschillende gewapende betogers drongen het gebouw binnen om de gouverneur onder druk te zetten. Het Hooggerechtshof van Michigan gaf de demonstranten later gelijk en besloot dat de gouverneur niet de bevoegdheid had om dergelijke beperkingen op te leggen.