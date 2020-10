Eis: 20 jaar cel met tbs voor doodslag op rapper Feis

Justitie eist twintig jaar onvoorwaardelijke celstraf en tbs met dwangverpleging tegen Silfano M. (26), die verdacht wordt van doodslag op de Rotterdamse rapper Feis en poging tot doodslag op diens broer Bilal in 2019. Het Openbaar Ministerie acht moord met voorbedachten rade niet te bewijzen, omdat de schietpartij zich zeer abrupt en binnen enkele seconden voltrok.

Verdachte M. zou Feis, echte naam Faisal Mssyeh (32), in de nacht van 1 januari 2019 hebben doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West. De jongere broer van Feis werd als eerste geraakt. Hij overleefde de schietpartij ternauwernood.

Het OM komt tot tbs met dwangverpleging, ook al is niet vastgesteld dat Silfano M. een stoornis heeft. Het Pieter Baan Centrum heeft geen diagnose kunnen stellen, omdat M. en zijn familie niet wilden meewerken. Toch vindt het OM het aannemelijk dat een vastgestelde gedragsstoornis in zijn jeugd zich heeft voortgezet in een antisociale persoonlijkheidsstoornis, nu Silfano M. volwassen is.

M. ontkent en beriep zich tijdens de rechtszaak grotendeels op zijn zwijgrecht. Wel heeft hij verklaard dat hij, net als de broers Feis en Bilal, die nieuwjaarsnacht in café Iolanda aanwezig was.

Geen ruzie

Het incident begon niet met een ruzie tussen Silfano M. en Feis, zoals eerder werd gedacht. Volgens het OM kreeg M. ruzie met een vriend en trok hij in het café een wapen. De eigenaresse stuurde iedereen die geen familie was naar buiten, en Silfano naar de keuken. Bij de smalle uitgang kregen Bilal en Feis, die op krukken liep na een auto-ongeluk, een woordenwisseling met een andere vriend van M.. Daarop kwam Silfano M. naar buiten en begon vrijwel direct te schieten.

Feis overleed aan bloedverlies door een kogel in zijn rug, meldde de officier van justitie. Zijn jongere broer Bilal werd geraakt in de linkerzijde van zijn borstkas, lag weken in kritieke toestand in het ziekenhuis en overleefde het net.

In totaal zijn er vier schoten gelost volgens het OM. De eerste drie schoten voltrokken zich in drie seconden. Tussen het derde en vierde schot zat elf seconden: genoeg tijd voor een schutter om te reflecteren op zijn handelen. Maar dit vierde schot is waarschijnlijk gelost in richting van het café.

Daarom stelt het OM dat moord met voorbedachten rade juridisch moeilijk te bewijzen is – al voelt deze zaak voor de nabestaanden aan als moord, zei de officier. Te meer omdat de schoten van zeer dichtbij en op het bovenlichaam waren gericht. „Het woord trigger-happy dringt zich hier nadrukkelijk op”, zei zij.

Herdenking

De dood van Feis schokte Rotterdam; honderden mensen woonden een herdenking bij op het nabijgelegen Heemraadsplein. Eind 2014 bracht hij het debuutalbum ‘’Hard van Buiten Gebroken Van Binnen’ uit bij het bekende platenlabel Top Notch. Hij zong in het tv-programma Op Volle Toeren van Ali B en schrijver Adriaan Dis analyseerde eind vorig jaar zijn rapteksten voor het programma Yung DWDD. Los van zijn muziek werkte Feis als ict’er bij een softwarebedrijf in Rotterdam.

De broer van Feis zag hem doodgeschoten worden, heeft longklachten overgehouden aan de schietpartij en kan zijn voormalige werk in de haven niet meer doen. Hij eist 97.000 euro schadevergoeding voor de schok, medische kosten en onder meer inkomensverlies. De vader en de moeder van Feis eisen ieder 20.000 euro affectieschade van M.

Het OM acht Silfano M. verder schuldig aan poging tot doodslag op een agent in opleiding in december 2018. Silfano M. zou op de privé-auto van deze man hebben geschoten na een verkeersruzie bij de afslag Schiedam op de A20. Op het wegdek is een kogelhuls gevonden met het DNA van Silfano M. erop. In beide zaken wordt hij ook verdacht van verboden wapenbezit.

De uitspraak volgt over twee weken.