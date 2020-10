Hij schildert dode dingen tot leven

Zo volmaakt als een ei is. Henk Helmantel (75) vindt het eindeloos boeiend. Die vorm, zo functioneel, zo geschikt om te leggen, voor een kip. „Hoe het licht over de eierschaal verglijdt naar schaduw. Als je een ei in handen hebt, kom je als schilder de volmaakte schoonheid in alle hevigheid tegen.”

Hij heeft veel eieren geschilderd, bruine, maar vooral witte. In een schaal, een kom, een nap, van boven, van opzij. „Onderschat het niet”, zegt hij. „Van: ‘dit heb ik nu zo vaak gedaan, dat doe ik even opnieuw’. Die overgangen van licht naar donker zijn zó geraffineerd, dat je altijd heel goed moet opletten.”

Een loflied op de schepping, zo kun je zijn werk volgens Helmantel zelf beschouwen. Op de vormen, de kleuren, het licht. Hij laat de schoonheid van eenvoud zien, vinden de vele liefhebbers: de vruchten der aarde, premoderne gebruiksvoorwerpen, de sfeer in een sobere kerk. Ze zien er verstilling in, mystiek, aandacht. Het is net of de voorwerpen gaan leven. Dat kan hij goed, zegt hij zelf: dode dingen tot leven schilderen. In portretten of landschappen is hij minder goed. „Levende dingen gaan bij mij een beetje dood.”

Je herkent ze meteen; Helmantels. Volmaakt rustige stillevens van antiek huisraad, groente en fruit, mooi op een rij op een vlak of kastje. Hij schildert zelden iets dat niet ook al bestond in de zeventiende eeuw. De ensembles zijn helder uitgelicht in een verder donkere ruimte, wat ze een contemplatieve, mystieke spanning geeft, ook aanwezig in zijn kerkinterieurs, zijn andere grote thema.

Twee keer Helmantel

Henk Helmantel – Meesterschilder, Drents Museum, Assen, t/m 7 maart 2021. Vanaf 9 november is onder de titel Inspiratie ook werk van Helmantel te zien in het Ikonenmuseum Kampen.

Zo geliefd als zijn werk is bij ‘het grote publiek’, veel gedrukt op kaarten en kalenders, zo geminacht wordt het in een deel van de kunstwereld. Helmantels retro-realisme heeft niets te maken met wat kenners onder kunst verstaan. Nog steeds zouden veel musea voor moderne kunst niet aan Helmantel beginnen, zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum in Assen. Wat hem betreft ten onrechte. „Ik vind dat wij Helmantel zonder blikken of blozen moeten tonen.” Helmantel viert zijn vijfenzeventigste levensjaar met een vorige week geopende overzichtstentoonstelling in Assen. Daar was plek doordat de geplande Frida Kahlo-tentoonstelling vanwege corona is doorgeschoven naar de herfst van 2021. Vanaf november is werk van Helmantel in meer intieme opzet ook te zien in het Ikonenmuseum Kampen.

Lees ook: Tien jaar hengelen naar Frida Kahlo, en nu staat het museum in de wacht.

Rembrandt-etsen

In het museum is ‘het beste’ van Helmantel te zien: wandvullende kerkinterieurs, de bestgelukte stillevens, maar ook een muisje, dat zomaar op de stoep zat, dood, maar gaaf. Tupan: „Hij wordt als ouderwets gezien, maar Helmantel is zó goed. De man heeft een fabelachtige techniek. Hij draait met zijn kwast gewoon een perfecte druif in elkaar.”

Het geeft niet dat het niet origineel is, zegt Tupan: „De kunst is ook een keer uitontwikkeld. Alle kunst is ontleend aan wat ervoor is gemaakt. Er heeft al eens een kunstenaar een hond doodgehongerd in een museum. Wat moet daarna komen? Met Helmantel haal je een keer een andere groep het museum binnen. Over inclusiviteit gesproken.”

Op een maandagochtend eind augustus is Helmantel aan het werk in zijn atelier, zoals altijd, behalve op zondag. De schildersezel staat bij een van de ramen op het noorden – het raam dat wordt weerspiegeld op het glaswerk en andere glanzende objecten op zijn stillevens, altijd vanuit dezelfde hoek. Helmantel – spijkerbroek, trui, grijze baard – bewoont ‘de Weem’, de door hemzelf met kloostermoppen herbouwde pastorie op de wierde van Westeremden in Groningen. Het huis – tevens museum – is ingericht met middeleeuwse meubels en tot tweeduizend jaar oude gebruiksvoorwerpen. Behalve een grote collectie eigen werk bezit hij onder andere schilderijen van Weissenbruch en een hele wand met Rembrandt-etsen.

Henk Helmantel, Stilleven met kweeperen en twee flessen, 2019, olieverf op paneel. Foto Art Revisited, Tolbert

Oude spullen zeggen hem meer dan nieuwe, en hij vindt ze gewoon mooier. „Ze zijn nog met de hand gemaakt, waardoor ze kleine afwijkingen hebben. Modern fabrieksspul is te perfect.” Onder het schilderen heeft hij klassieke muziek op staan, van gregoriaans tot Mahler, Engelse klavecimbels en Noord-Duitse orgels.

Bij Helmantel geen vergezichten over het kunstlandschap en wat zijn plek daarin is. „Dat vraag ik mijzelf dus ook af.” Hij heeft een talent gekregen dat hij ten volle moet benutten, zoals in de Bijbel staat. Dat talent ligt in stofuitdrukking, kleur, compositie, zegt hij. Hij „sluit aan bij eeuwen figuratief schilderen”. Ondertussen „blijkt er toch iets Helmantel-achtigs te zijn ontstaan.”

Kerkinterieur

Op de ezel in Westeremden staat een paneel met weer een kerkinterieur, deze keer van de kerk van Appingedam. Het wordt ongeveer zijn honderdvijftigste kerk, schat Helmantel. Het begon meer dan een halve eeuw geleden met de kerk van Loppersum, waar hij werd gegrepen door de bogen, de ruimte, de sfeer.

Schilderfase één is klaar, hij is begonnen met laag twee. Dan volgt een derde laag, de verfijning, dan de puntjes op de i, dan een laklaagje. Een schilderij van Helmantel mislukt eigenlijk nooit. Hij heeft een voorraadje schetsen van nog te schilderen kerken. „Ik kan vooruit tot mijn dood.”

Twintig jaar geleden mocht hij twee weken schilderen in het Rembrandthuis in Amsterdam, in Rembrandts atelier, op Rembrandts plek, gebruikmakend van hetzelfde licht als Rembrandt gebruikte. Dichter bij de meester is hij nooit geweest. „Een bijzondere ervaring. Het gaat misschien net te ver om van een hoogtepunt te spreken. Ik heb in mijn leven heel veel mooie dingen beleefd.”

Als ik hem drie weken later bel, heeft hij de kerk van Appingedam even aan de kant gezet. „Het is herfst. De fruitoogst kwam ertussendoor. Peren, en mispels uit Breukelen. Het moet snel, voor ze vergaan. Die kerk blijft nog wel even staan.”