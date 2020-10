Na bijna acht maanden in de nieuwe coronamaatschappij is mijn corporate dress code afgezakt van rok en pump naar joggingbroek met gympen. Ik ruk me uit een digitaal overleg en help snel de bezorger bij het uitladen van de boodschappen. „Schiet eens op! Sommige mensen werken!”, schreeuwt de claxonerende man uit een wachtende auto.

