Design om over na te denken: van coronaquilt tot persoonlijke urn

Wie: Seungbin Yang (33)

Wat: een concept om doden te herdenken met een gepersonaliseerde urn. Aan de basis van dit idee lag een als ‘waardeloos’ bestempeld achttiende-eeuws mannenskelet dat Seungbin Yang cadeau kreeg van een Eindhovens museum. Om deze onbekende man respect te betuigen, verzon de in Zuid-Korea geboren ontwerper een levensverhaal bij het skelet: de beenderen waren van een edelman. Zijn biografie verbeeldde Yang in de ornamenten van een kabinet voor de schedel en beenderen. Direct na het uitbreken van de coronapandemie, toen in Brabant veel mensen overleden aan corona en uitvaartbijeenkomsten kort en met nog maar dertig aanwezigen mochten worden gehouden, verbreedde Yang zijn ontwerp tot een project voor gepersonaliseerde urnen. Het uitgangspunt: op een site kunnen nabestaanden aangeven wat belangrijk was voor de overledene. Yang ontwerpt vervolgens een sculpturale, over de overledene verhalende urn, die met een 3D-printer wordt gemaakt. De as van de dode, zegt Yang, krijgt zo een warm en persoonlijk in plaats van een neutraal en koud omhulsel.

seungbinyang.com

Discussievideo

Foto Merlijn Doomernik

Wie: Zan Kobal (27)

Wat: een video-installatie met de prachtige titel Nostalgia for a World That Never Existed, heimwee naar een wereld die nooit heeft bestaan. Daarmee onderzoekt de in Slovenië geboren Zan (spreek uit ‘Zaan’) Kobal misverstanden over nationale identiteiten. Op twee naast elkaar opgestelde schermen toont hij bijvoorbeeld opnamen van vrijwel identieke tulpenvelden, beide afkomstig van nationale verkeersbureaus. De ene van de Nederlandse VVV, de andere van de Turkse. „Wat is er Hollandser dan tulpen, zou je denken”, zegt Kobal. Maar de tulp is geen inheemse Nederlandse bloem, legt hij uit. De eerste bollen kwamen halverwege de zestiende eeuw vanuit Turkije naar de Lage Landen.

In een tijd van opkomend nationalisme en discussies over het tegengaan van migratie is het goed om te beseffen, zegt Kobal, dat historische identiteit altijd gebaseerd is geweest op culturele uitwisseling. De ontwerper hoopt dat zijn installatie uitnodigt tot een gesprek.

zankobal.com