Debatcommissie wil Trump digitaal tegenover Biden zetten - Trump weigert

De Amerikaanse President Donald Trump en diens uitdager Joe Biden zullen volgende week niet vanuit dezelfde studio debatteren, in navolging van de coronabesmetting van Trump. Dat heeft de debatorganisatie besloten, meldt persbureau AP. De organisatie wil op deze manier „de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen beschermen”.

Trump heeft tijdens een telefonisch interview met Fox Business Network gezegd dat hij dit onacceptabel vindt en dat hij niet deelneemt aan een digitaal debat. Dat meldt persbureau Reuters. Naar eigen zeggen is hij namelijk niet meer besmettelijk. Zijn campagneteam laat weten dat Trump in plaats van deel te nemen aan het debat een extra campagnebijeenkomst houdt.

Volgens de organisatie is het de bedoeling dat Trump en Biden vanaf verschillende locaties deelnemen, terwijl de debatleider hun debat begeleidt vanuit Miami. Trump, die vorige week besmet bleek met het coronavirus, zei afgelopen week dat hij uitkeek naar een debat met Biden. „Het wordt fantastisch.” Biden zei op zijn beurt niet met Trump in één ruimte te willen verblijven zolang hij nog positief test op het coronavirus. Of Biden akkoord gaat met een digitaal debat is nog onduidelijk.

