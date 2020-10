De valkuilen van de Vredesprijs

Zoveel is zeker: de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar niet naar Donald Trump en evenmin naar Vladimir Poetin, al zijn beiden recentelijk voorgedragen. Deze vrijdag maakt de voorzitter van het Noorse Nobelcomité de winnaar bekend van wat wel de meest prestigieuze prijs ter wereld wordt genoemd. Zij zal beargumenteren waarom de winnaar de prijs verdient, maar niet waarom die hem méér verdient dan anderen.

Namen van kandidaten komen alleen naar buiten als de persoon die hen voordraagt – veelal een politicus, academicus of eerdere laureaat – die zelf publiceert. Vanuit Oslo wordt over het selectieproces niets verteld: de shortlist blijft geheim, zelfs de nominatielijst mag pas na vijftig jaar openbaar worden. Dit draagt bij aan de grandeur én de onvoorspelbaarheid van de prijs.

Over de afwegingen van het comité valt dus alleen te speculeren. Voordrachten, met hoeveel fanfare ook gepresenteerd, betekenen weinig; dit jaar waren er 318 inzendingen. Trump en Poetin zijn bovendien pas in september voorgedragen, wat betekent dat ze meedingen naar de prijs van volgend jaar.

Wat voorspellen extra ingewikkeld maakt, is dat de Vredesprijs, anders dan de vijf andere Nobelprijzen, niet alleen kan worden toegekend als beloning voor geleverde prestaties, maar ook als instrument van hoop. Dat vergroot het deelnemersveld flink, alsmede het afbreukrisico voor de winnaar.

Abiy Ahmed

Neem de laureaat van 2019, de Ethiopische premier Abiy Ahmed die destijds pas anderhalf jaar in functie was en werd bekroond voor het vredesakkoord met buurland Eritrea. „Ongetwijfeld zullen sommigen denken dat deze prijs te vroeg wordt toegekend”, verklaarde het comité meteen zelf. Toch was dit volgens de leden het juiste moment voor „aanmoediging”. Zij hoopten op een impuls voor Ethiopië en de regio. Een jaar later valt de verbetering van de relatie met Eritrea tegen en in Ethiopië zelf zijn de etnische spanningen groot.

Bij Barack Obama speelde vergelijkbaar wensdenken toen hij in 2009 – nog geen jaar aan de macht – onderscheiden werd. Alleen al tussen de bekendmaking in oktober en de uitreiking in december stuurde hij 30.000 extra manschappen naar de oorlog in Afghanistan. Geir Lundestad, destijds secretaris van het Nobelcomité, erkende later dat hij de prijs een vergissing vond.

En zo zijn er andere heikele afwegingen om te maken. In hoeverre is het comité bijvoorbeeld bereid om machthebbers te irriteren? Dezelfde Lundestad onthulde in zijn memoires dat in 2010 de Noorse minister van Buitenlandse Zaken het comité had verzocht de prijs niet aan een Chinese dissident te geven, uit vrees voor woede uit Beijing. Die kwam inderdaad, toen de prijs alsnog naar Liu Xiaobo ging. China schortte handelsbesprekingen op en halveerde de Noorse zalmimport.

Om duidelijk te maken dat er aan China’s standpunt niets veranderd is, waarschuwde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken afgelopen augustus in Oslo dat Beijing een Nobelprijs voor Hongkongse activisten „stevig zal verwerpen”.

Journalisten

Dan is er nog de vraag of de prijs naar een individu moet gaan of naar een instituut. Eén of meer personen is aansprekender, maar met een organisatie kan het comité het belang van instituties benadrukken. Mede daarom wordt bij wedkantoren hoog ingezet op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voor haar leiding in de pandemiebestrijding in weerwil van aanvallen door Trump. De WHO heeft wel de timing tegen: de deadline voor voordrachten was 31 januari, toen Covid-19 nog geen pandemie was.

Twee Noorse Vredesprijsdeskundigen, historicus Asle Sveen en Henrik Urdal, directeur van onderzoeksinstituut PRIO, hebben dit jaar allebei journalistieke organisaties bovenaan hun lijstjes staan. Mediaorganisaties komen sinds 2006 in aanmerking. Toen verklaarde het comité dat goede verslaggeving „essentieel kan zijn” voor vrede.

Nu de persvrijheid in veel landen onder druk staat en de Amerikaanse president journalisten „de vijanden van het volk” noemt, opperen de Noorse specialisten onder andere de Committee to Protect journalists en Reporters without Borders.

