De series van week 41: griezelen met The Haunting, Blumhouse, en Adam Sandler

The Haunting of Bly Manor

Om alvast warm te lopen voor Halloween brengt Netflix dit op zichzelf staande vervolg op The Haunting of Hill House. Veel enger, op een veel dieper niveau, belooft showrunner Mike Flanagan. Deze reeks is gebaseerd op de vaak verfilmde gothic novelle The Turn of the Screw (1898) van Henry James. Gouvernante van twee kinderen ziet spoken. Zitten die in het huis, in de kinderen, of in haar hoofd? Netflix, 9 afleveringen.

Welcome to the Blumhouse

Producent Jason Blum maakt voor Amazon een serie van vier losjes gelinkte griezelfilms die verspreid over de maand verschijnen. In de eerste, The Lie, bekent een tienermeisje aan haar ouders dat ze haar beste vriend heeft vermoord. In Black Box, ondergaat een man een experimentele behandeling na het verlies van zijn vrouw. In Evil Eye denkt een moeder dat de vriend van haar dochter verbonden is aan haar eigen verleden. In Nocturne vindt een verlegen studente een notitieboekje. Amazon Prime, 4 afleveringen.

Hubie Halloween

Komische horrorfilm van Adam Sandler. Hij speelt dorpsgek Hubie die zijn stadje Salem probeert te beschermen tijdens Halloween. Dan gebeurt er écht iets. Vermakelijke onzin met een goed hart, als je de constant schreeuwende Sandler kunt verdragen. Netflix, 103 min.