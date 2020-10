Waar laaggeschoolden vroeger nog waardering kregen, voelen zij zich nu inferieur

Soms heb je als schrijver een gelukkige inval. Dan bedenk je een term die zo catchy is dat de mensheid meteen niet meer zonder kan. Denk aan de vloeibare identiteit van Zygmunt Bauman, Habermas’ leefwereld en systeemwereld, de diplomademocratie van Anchrit Wille en Mark Bovens. De Britse journalist David Goodhart sloeg in 2017 zijn slag met het onderscheid tussen ‘anywheres’ en ‘somewheres’, oftewel de elite die zich overal thuisvoelt en het volk dat aan plaats gebonden is.

Dat kan ik nog een keer, zal Goodhart gedacht hebben. Dus komt hij in Head, Hand and Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century met een nieuw onderscheid, een driedeling dit keer – de titel zegt het al. Hoofd, hand en hart staan symbool voor de mensen die hun geld verdienen met denken, maken en zorgen. De eerste groep deelt in onze meritocratie de lakens uit, aldus Goodhart, waardoor de andere twee zich gemarginaliseerd voelen.

Het nieuwe onderscheid kun je zo’n beetje over het vorige heen schuiven: de kosmopolitisch georiënteerde hoofden bedisselen de boel, de handen en harten zien het aan vanuit de regio. Goodharts kernzin staat meteen op de eerste bladzijde: ‘Eén vorm van menselijke bekwaamheid – cognitief-analytische vaardigheid – is de gouden standaard geworden van menselijke waarde.’

Vroeger was dit anders, zegt Goodhart. Nog maar zeventig jaar geleden werden eigenschappen als integriteit, ervaring, moed en gezond verstand net zozeer gewaardeerd, maar inmiddels overvleugelt intelligentie alle andere en wil iedereen een plaatsje bemachtigen in de maatschappelijke bovenlaag van de kenniswerkers.

Laag in aanzien

Op zich vindt Goodhart de meritocratie – mits die naar behoren functioneert – een goed systeem. Het is belangrijk dat de meest begaafden daar belanden waar zij hun talenten het best kunnen inzetten. Maar de minder of anders getalenteerden moeten niet het gevoel krijgen dat ze waardeloos zijn. En dat is wel wat er volgens hem gebeurt: waar laaggeschoolden vroeger nog waardering kregen, voelen zij zich nu inferieur – hetzij omdat hun banen zijn verdwenen, hetzij omdat ze laag in aanzien staan. Om Goodharts eigen metafoor te gebruiken: een soort ‘enorme sociale stofzuiger’ heeft status weggezogen van de hand- en hartbanen en verplaatst naar de hoofdbanen.

Veel populismeduiders zien deze psychologische dimensie over het hoofd, schrijft Goodhart. Ze concentreren zich op de sociaaleconomische positie van populistische kiezers, terwijl populisten ook in egalitaire landen als de Scandinavische succes hebben. Mensen in hand- en hartbanen missen niet in de eerste plaats geld, maar vooral erkenning en waardigheid.

Deze analyse is niet nieuw. De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden kennen we al uit Diplomademocratie (2010; in 2017 in het Engels vertaald). De politieke betekenis van erkenning en respect komt in talloze boeken terug, onder andere in Fukuyama’s Identity (2019). En de meritocratie- en elitekritiek werd in 1995 al beschreven door Christopher Lasch in The Revolt of the Elites (waarnaar Goodhart ook verwijst).

Duitsland

De meerwaarde van dit boek ligt allereerst in het feit dat Goodhart het schreef. Een publieke intellectueel als hij kan thema’s agenderen, en voor dit onderwerp lijkt de grond vruchtbaar, zeker nu in de coronacrisis met name bepaalde ‘hart’-beroepen in het zonnetje werden gezet. Daarnaast heeft Goodhart een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek bijeengebracht: naar de manieren waarop intelligentie wordt gemeten, de geschiedenis van het hoger onderwijs en de veranderende arbeidsmarkt, onder andere.

Toch laat het boek een aantal vragen onbeantwoord. Zo verklaart Goodhart niet waarom Duitsland net zo goed als het VK en de VS populistische kiezers heeft, terwijl het meer is blijven investeren in ‘hand’-werk, zoals hij bewonderend beschrijft. Ook is niet altijd duidelijk over welke ‘hand’-beroepen Goodhart het heeft. Het ene moment beschrijft hij bijna lyrisch de geneugten van het metselen, het volgende erkent hij de saaiheid van lopendebandwerk. En terwijl hij schrijft dat veel arbeiders overbodig zijn gemaakt door outsourcing en robotisering, signaleert hij ook een grote behoefte aan vakmensen zoals loodgieters. De ‘hand’-werkers zijn dus zowel overbodig als gewild. Het toont aan hoe lastig het is om te denken in dit soort brede categorieën.

Ook de oplossingsrichtingen aan het eind van het boek bevredigen niet echt. Ze variëren van vaag (‘een betere spreiding van degelijke banen’) tot oddly specific: Goodhart hoopt dat meer mensen zich gaan toeleggen op ambachten als rietdekken en het ontwerpen van surfplanken. Hij lijkt er vooral op te hopen dat de markt het probleem oplost: als er door vergrijzing een tekort aan zorgmedewerkers ontstaat, zal de waardering voor dit beroep vanzelf stijgen, schrijft hij ergens. En de opkomst van kunstmatige intelligentie zal kenniswerkers vanzelf dwingen meer hand- of hartgericht werk te zoeken. Ook Goodhart komt dus, zijns ondanks, uit bij het adagium: It’s the economy, stupid!



David Goodhart: Head, Hand and Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century. Allen Lane, 368 blz, € 26,99 Head, Hand and Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century. Allen Lane, 368 blz, € 26,99 ●●●●●

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven