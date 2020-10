‘Daadkracht’ en de kerk als poppenkast

SGP-leider Kees van der Staaij redde het politieke leven van minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus. Maar het is niet zo dat hij nu denkt: wat doet hij voor mij? In de Tweede Kamer stemde de SGP begin september als enige oppositiepartij tegen een motie van afkeuring tegen Grapperhaus, die zich op zijn bruiloft niet had gehouden aan de coronamaatregel dat je afstand houdt. Daardoor haalde die motie het niet. Nu was er op zondag ophef over kerkdiensten in Staphorst, drie na elkaar met steeds zeshonderd gelovigen, en op maandag was Grapperhaus met de kerken gaan regelen dat ze in een dienst nog maar dertig mensen mogen toelaten. Van der Staaij vond dat „driest en overhaast”. De kerkgangers in Staphorst hadden zich aan alle coronaregels gehouden. Van der Staaij zag, zegt hij op dinsdagmiddag in zijn werkkamer, een minister die „daadkrachtig” wil overkomen.

Hij denkt wel: als iemand weet hoe belangrijk het voor mensen kan zijn om naar de kerk te gaan, is het Grapperhaus. In 2018 waren ze samen naar de Vredeskerk gegaan, van de Gereformeerde Gemeente in Zoetermeer. En dit voorjaar, tegen het eind van de eerste coronagolf, had Van der Staaij hem geappt over het maximum van dertig mensen dat bij een dienst mocht zijn. Kon dat echt niet anders? Een week later ging Grapperhaus mee naar De Hoeksteen in Barneveld. Daar had je bijna drieduizend zitplaatsen. „Ik zeg niet: toen was het gepiept”, zegt Van der Staaij. „Het heeft wel zijn steentje bijgedragen.” Eerst mochten er honderd mensen tegelijk in de kerk, daarna was er geen maximum meer.

De vrijheid van godsdienst staat in de Grondwet maar Van der Staaij heeft gemerkt dat het „kwaad bloed zet” als je op juridische grond eist dat je naar de kerk mag. Hij merkte deze week ook weer, in de studio van Op1 en bij het Vragenuur in de Tweede Kamer, dat het hem niet lukt om mensen duidelijk te maken waarom je volgens hem een concert of voetbalwedstrijd niet kunt vergelijken met een kerkdienst. „Mensen praten erover alsof dat míjn pleziertje is.”

Misschien, zegt hij dan, moeten zij zich eens proberen voor te stellen dat het „echt waar” is. „Dat God zegt: hier kom je tot je bestemming, dit is waar je moet zijn.” Nu, denkt hij, wordt een kerkdienst vaak gezien als een poppenkast. Daar hoef je geen andere regels voor te hebben dan voor het theater.

Een dag later, op woensdag, zegt Van der Staaij dat ook in een debat over de coronawet. Maar of het helpt? SP’er Maarten Hijink reageert geïrriteerd: als mensen kritiek hebben op „bijeenkomsten met zeshonderd mensen” zien ze de kerk als kindertheater? En „hun eigen hobby’s” zouden minder waard zijn dan de kerk? Hij vindt het „niet oké”.

Hobby’s.

Van der Staaij zegt dat hij het zo niet heeft bedoeld.

