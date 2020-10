Bulgaren vrezen dat EU corruptie niet meer kan oplossen

De Europese discussie over ondermijning van de rechtsstaat spitst zich al jaren toe op Polen, waar de regering de onafhankelijke rechtspraak sloopt en discriminatie tegen lhbti’ers aanwakkert, en op Hongarije, waar premier Orbán de kieswet herschrijft, vrije pers onttakelt, migranten vastzet en een universiteit heeft verjaagd. Met hun confrontatiepolitiek tegen de Europese Commissie trekken deze lidstaten bijna alle aandacht.

Zelden richt de belangstelling zich op Bulgarije, waar de kans op een eerlijk proces en gelijke behandeling door de staat nog kleiner lijkt, en corruptie weliger tiert. Totdat afgelopen zomer, na een reeks schandalen, protesten uitbraken tegen de regering en de procureur-generaal. Al drie maanden wordt in de hoofdstad Sofia bijna dagelijks gedemonstreerd. Daarnaast kreeg Bulgarije een mager eerste rule of law rapport, dat de Europese Commissie vorige week publiceerde.

„Eindelijk zijn de ogen van Brussel gericht op deze rand van de EU”, zegt Bilyana Gyaurova-Wegertseder van het Bulgaarse Instituut voor Juridische Initiatieven, een ngo die zich inspant voor meer rekenschap door de rechterlijke macht. „Tot nu toe is er altijd weggekeken omdat onze regering geen trammelant maakt in Brussel en de juiste politieke vrienden heeft.”

‘Rechtsstaat-apk’ moet debat helpen

In het Europees Parlement ligt deze donderdag een resolutie voor die de regering van Bulgarije bekritiseert wegens de „substantiële verslechtering van het respect voor de principes van de rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten”. Er zijn „zorgen dat belastinggeld gebruikt wordt voor de verrijking van de kringen rond de regeringspartij”. Premier Bojko Borisov zelf wordt in verband gebracht met „grootschalige corruptie”.

Straffe taal, maar gezien Borisovs positie als gewaardeerd lid van de Europese Volkspartij, de grootste politieke familie in Brussel, is het zeer de vraag of die resolutie wordt aangenomen. „Hoe dan ook is het een signaal dat men zich in Brussel om ons bekommert”, zegt Gyaurova aan de telefoon.

Andere hervormingsgezinden in Bulgarije zijn een stuk minder optimistisch over de rol van Brussel in de nationale problemen. Bij massale demonstraties in 2013 – ook tegen Borisov – wapperden vele blauw-gele Europese vlaggen. Die zijn nu verdwenen. Bij de huidige protesten trekt de stoet met enige regelmaat langs het kantoor van de Europese vertegenwoordiging in Sofia om de onvrede met de EU te laten blijken. „Het experiment om een land dat geen onafhankelijke rechterlijke macht had toe te laten tot de EU, heeft overduidelijk gefaald”, zegt Nikolay Staykov, oprichter van het onderzoeksbureau Anti-Corruptie Fonds. „En na toetreding heeft de EU niets gedaan om de rechtsstaat te versterken. Ons openbaar ministerie is op geen enkele manier hervormd.”

Staykov ziet weinig in herinvoering van een Europees mechanisme om de Bulgaarse ontwikkelingen te controleren, zoals Eurocommissaris Vera Jourova heeft geopperd. „Dat hielp eerder ook niet.” Hij en anderen denken dat alleen vooruitgang kan worden afgedwongen als de EU een loepzuivere definitie van een gezonde rechtsstaat kan formuleren. En financiële gevolgen verbindt aan de schending daarvan. Over dat laatste zijn de lidstaten op dit moment hevig verdeeld.

Voor inwoners van Midden-Europese landen zijn fondsen uit Brussel essentieel, maar ze versterken ook corruptie. In Bulgarije komt Europees geld, al dan niet via aanbestedingen, vaak terecht in de zakken van de politieke elite en bevriende oligarchen. Die hebben bovendien grip op het OM, dat wordt ingezet om politieke vijanden aan te klagen en andere corruptieonderzoeken te laten verslonzen.

Een treffende metafoor voor hoe de EU hieraan bijdraagt, kwam van de Bulgaarse opperrechter Losan Panow, in het Duitse blad Der Spiegel. „Je kunt het vergelijken met een kankerpatiënt wiens vitale organen zijn aangetast, maar telkens wanneer hij naar de dokter gaat, wordt er gezegd dat hij gezond is – en krijgt hij er een doosje bonbons bij. In de EU zijn die bonbons vele miljarden euro’s aan subsidie. Dat draagt eraan bij dat de kanker in Bulgarije nog verder groeit.”

Bulgaarse corruptie te lijf in een rubberbootje

Uitblijven actie voedt euroscepsis

Critici zien niet alleen dat de EU corruptie en andere misstanden voedt, maar indirect ook euroscepsis. De Europese waardengemeenschap die beloofd was, blijkt in de praktijk weinig waard. „In Bulgarije is het vertrouwen in de EU traditioneel hoger dan elders, maar dat kan nu kantelen”, zegt Bilyana Gyaurova. En de acceptatie van Brusselse maatregelen – mochten die ooit komen – verminderen.

Ook daar weet zij overigens een positieve draai aan te geven. „Historisch gezien willen Bulgaren altijd gered worden: door de Russen van de Turken, door de oude koning die terugkeerde na het einde van het communisme en door de EU”, zegt Gyaurova. „Dat een ruime meerderheid de protesten steunt, laat zien dat we zelf verandering tot stand kunnen brengen.”

De discussie over het verdedigen van de rechtsstaat in lidstaten loopt in Brussel deze weken hoog op, vooral als het gaat over de zogenaamde ‘rechtsstaattoets’ in de nieuwe EU-begroting. Lidstaten als Nederland en Finland eisen, net als het Europarlement, dat respect voor de rechtsstaat een eis wordt voor het ontvangen van EU-fondsen. Hongarije en Polen verzetten zich daartegen. Zonder ferme toets dreigt de Nederlandse Tweede Kamer de begroting te blokkeren. Het Commissierapport over de stand van de rechtsstaat in lidstaten riep vorige week felle reacties op in Hongarije en Polen.

