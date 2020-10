Amersfoort boos om schrappen directe trein naar Amsterdam Centraal

De gemeente Amersfoort, de regio en de provincie Utrecht zijn boos over een besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) om de intercity van Amersfoort naar Amsterdam Centraal te schrappen. In een brief aan de staatssecretaris noemen ze het besluit een verslechtering omdat het aantal reizigers tussen de twee steden toeneemt. Amsterdam Centraal zou vanuit Amersfoort alleen nog maar direct bereikbaar zijn via de sprinter, de intercity stopt voortaan op Amsterdam Zuid. De directe verbinding zou vanaf 2029 komen te vervallen.

Volgens de overheden komt door het wegvallen van de directe trein ook de verbinding naar het oosten van het land en de internationale trein naar Berlijn, die vanaf Amsterdam Centraal via Amersfoort naar het oosten rijdt, onder druk te staan. Ook vrezen ze dat mensen vaker de auto zullen pakken met drukte op de A1 tot gevolg.

Bovendien zijn de overheden ontstemd dat ze niet betrokken zijn geweest bij het besluit terwijl ze nu wel worden „geconfronteerd met de consequenties”. Ze omschrijven dit als een „zeer onzorgvuldige en onwenselijke gang van zaken”. Ze verzoeken Van Veldhoven een overleg op 4 november af te wachten wanneer een overleg gepland staat tussen de staatssecretaris en alle betrokken organisaties.

Reizigersorganisaties

Volgens de staatssecretaris is een aanpassing aan de verbinding noodzakelijk omdat meer treinen nodig zijn rond Amsterdam, Schiphol, Almere en Lelystad. Wel zou de trein tussen Amersfoort en Amsterdam Zuid vaker gaan rijden: vier keer per uur in plaats van twee keer, zoals nu het geval is.

Reizigersvereniging Rover is ook kritisch op de plannen van de staatssecretaris. „Reizigers tussen Noord- of Oost-Nederland en Amsterdam Centraal zullen hierdoor straks niet alleen langer onderweg zijn, ook blijven drukke treinen in de spits straks een probleem”, schrijft directeur Freek Bos in een verklaring. De vereniging pleit voor uitbreiding van het spoor.

Het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) pleitte begin juli in een advies voor het behoud van de intercity tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort. Volgens Locov betekent schrappen van de lijn voor veel reizigers vijf tot tien minuten extra reistijd. „Voor reizigers die op deze stations overstappen is de extra reistijd nog groter (15 minuten of meer).”