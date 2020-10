Impresario’s over pandemie: ‘Alleen supertop overleeft dit’

Zorgen dat er geen zanger op stap gaat met een verlopen coronatest. Dat elke artiest die reist, ook verder of terug kan – al zijn de regels van land tot land, stad tot stad én van dag tot dag anders. „Het is bizar druk – juist nu”, zegt Hylke van Lingen, eigenaar/impresario bij Interartists en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Artiesten- en Concert Managements (NFACM).

„Ik werk driedubbel”, beaamt impresario Marjon Koenekoop. Haar kantoor Ivy Artists beheert de belangen van 33 internationale artiesten in Nederland. Onder hen zijn grote internationale namen – violiste Isabelle Faust, het Brodsky Kwartet – en Nederlandse musici, zoals het Van Baerle Trio.

Koenekoop: „Alle concerten werden uitgesteld, sommige twee keer. Contractvoorwaarden worden dan opnieuw onderhandeld. Wil een musicus het programma twee keer spelen op één avond? Voor minder geld, omdat er minder mensen in de zaal zitten? Het is invoelbaar en ook niet onredelijk, maar op termijn wel onhoudbaar. Wij impresario’s krijgen voor al ons werk überhaupt geen honorarium wanneer een concert wordt afgezegd, want wij werken op commissiebasis van de gage [10 tot 20 procent, red.] van de artiest. Verandering van die structuur is al een tijd onderwerp van gesprek. Als je hotels en meubelen aanbetaalt, waarom musici dan niet? Maar voor zo’n hervorming is een crisistijd niet de juiste.”

85 procent omzetverlies

Bij de NFACM zijn tien klassieke impresariaten aangesloten. Samen boekten ze over 2020 zo’n 800.000 euro aan verlies voor door corona geannuleerde optredens in Nederland, 2 miljoen wanneer je ook de internationale concerten meetelt. Voor een landelijke sector lijkt dat beperkte schade. Maar de wereld van klassieke impresariaten is er een van kleine, van huis uit werkende „eenpitters” – zoals Koenekoop.

Net als de artiesten die ze vertegenwoordigen, kijken de impresario’s aan tegen een omzetverlies van circa 85 procent. Van Lingen: „De meesten, ikzelf ook, betalen zichzelf in een normaal jaar een bescheiden salaris uit, en dat is bij lange na geen modaal inkomen. Dus reken maar uit. We zijn de laatsten die piepen, maar velen hebben het nu al moeilijk, laat staan volgend jaar. De annuleringen voor 2021 stromen binnen sinds de recente maatregelen.”

Waar Nederlandse popartiesten nu vaak profiteren van het wegblijven van hun internationale collega’s, is dat in de klassieke muziek minder het geval. Musici uit andere Europese landen reizen voor één of meer optredens in Nederland ondanks actuele hindernissen en beperkingen nog steeds volop – en hebben er een quarantaine voor over.

Ik ken nu al legio musici die aan het omscholen zijn, of weer bij hun ouders zijn ingetrokken Marjon Koenekoop impresario

„De kleine positieve noot in deze crisis, is dat er bij Nederlandse orkesten en podia nu wel iets meer ruimte komt voor de Nederlandse musici. Die zijn flexibeler, vaak goedkoper en hebben op dit moment geen reisrestricties”, zegt Hylke van Lingen. „Maar het is wel nog steeds zo dat de grote Britse impresariaten – Harrison Parrott en Askonas Holt – domineren wat en wie je hoort op onze podia. Terwijl er talloze Nederlandse musici zijn die voor beroemdere collega’s uit het buitenland niet onderdoen. Het Dudok Kwartet, violiste Maria Milstein, pianist Hannes Minnaar, dirigent Sander Teepen – noem ze maar op. Zij lijden eronder dat de wereld zo bereikbaar leek te zijn geworden – en soms zelfs nu nog ís.”

Als er niets verandert, ziet de NFACM de toekomst somber in. Hylke van Lingen: „Als dit nog twee seizoenen zo blijft, zal 60 procent van ons artiestenbestand het niet redden: omdat er geen reserves meer zijn, of geen partners om op terug te vallen.”

Donaties nog niet naar musici

Een bijkomend probleem is dat veel grote podia, zoals het Concertgebouw of de Doelen, enorme omzetverliezen draaien, waardoor ze drastisch hebben moeten reorganiseren. Als gevolg daarvan zijn de donaties van gekochte kaarten nog niet naar de musici doorgestroomd, al heeft de brancheorganisatie Vereniging van Schouwburg- en Concertdirecties daar wel afspraken over gemaakt. Van Lingen: „De mankracht om de juiste bedragen te berekenen is er nu niet. Voor de musici en voor ons is dat heel vervelend.”

Marjon Koenekoop: „Volgend concertseizoen kunnen zalen hun programma’s vullen met alle uitgestelde concerten van dit jaar. Dat zie je nu gebeuren: zalen zijn ervan overtuigd dat de anderhalvemetermaatschappij voorlopig blijft, en verplaatsen op grote schaal concerten – of annuleren ze helemaal. Volgend seizoen levert de musici in elk geval geen nieuwe inkomsten op. En daarna? Voor 2022/2023 wil je wel dat er nog artiesten zijn om te boeken. Ik ken nu al legio musici die aan het omscholen zijn, of weer bij hun ouders zijn ingetrokken.”

Van Lingen pleit voor een „NOW-achtige regeling” voor die groep: de talrijke zzp’ers in de klassieke muziek. Velen van hen vielen tot nu toe buiten de boot van de sociale corona-regelingen, zoals de TOZO. Op maatwerk voor die groep wordt ook door de Taskforce Cultuur van de Tweede Kamer gelobbyd. „Het dringt echt”, zegt Van Lingen. „Anders overleeft straks alleen de grootverdienende supertop en krijg je een saai aanbod van louter sterren.”

