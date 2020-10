‘Aantal strafzaken voor de rechter vorig jaar verder gedaald’

Het aantal strafzaken dat voor de rechter kwam, is vorig jaar gedaald tot 85.000. Dat is 3 procent minder dan in 2018 en 35 procent minder dan in 2009, blijkt donderdag uit het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

De daling is volgens de onderzoekers in lijn met de afname van de geregistreerde criminaliteit. Het grootste deel van de strafzaken vorig jaar betrof vermogensmisdrijven (36.000), gevolgd door gewelds- en seksuele misdrijven (16.000) en verkeersmisdrijven (16.000). Vergeleken met tien jaar geleden steeg het aandeel vermogensmisdrijven van 30 naar 36 procent. Het aandeel gewelds- en seksuele misdrijven nam af van 21 naar 18 procent.

In 76.000 van de 85.000 zaken legde de rechter een straf op. In bijna de helft van de zaken ging het om een gevangenisstraf. Ook wordt in bijna alle zaken (91 procent) de verdachte schuldig verklaard. Van hen was vorig jaar 87 procent man en 12 procent vrouw. In minder dan een procent van de zaken ging betrof het een rechtspersoon, zoals een bedrijf.

Een deel van de dalingen van de voorbije tien jaar is mogelijk toe te schrijven aan het aantal zogeheten strafbeschikkingen die het OM sinds 2008 mag opleggen. Dan komt de zaak niet voor de rechter maar krijgt de verdachte van het OM een taakstraf, geldboete of een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. Alleen als verzet wordt aangetekend, komt de zaak nog voor de rechter.