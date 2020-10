Aantal doodgeboortes in Nederland sterk gedaald

Het aantal doodgeboortes in Nederland is de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen, van ruim duizend naar vierhonderd baby’s per jaar. Hiermee is Nederland wereldwijd één van de landen die het meeste vooruitgang heeft geboekt, blijkt uit internationaal onderzoek van Unicef.

Nederland staat in de top-10 van het aantal landen dat de meeste vooruitgang heeft geboekt, samen met onder meer China, Turkije en Georgië. Ook doet Nederland het in vergelijking met omringende landen, zoals Zweden en Duitsland, goed. Volgens de kinderrechtenorganisatie komt dit door verschillende beleidsmaatregelen en aandacht voor preventie. Zo is in Nederland steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Onder meer verloskundigen geven voorlichting over de effecten van roken en drinken op de ongeboren baby en benadrukken het belang van gezonde voeding. Ook zijn de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij een zwangerschap, zoals gynaecologen en verloskundigen, beter gaan samenwerken, zegt een woordvoerder van Unicef.

Wereldwijd is het aantal doodgeboortes afgenomen met 35 procent, tot bijna twee miljoen per jaar. De verschillen per regio zijn groot. Met name op het Afrikaanse continent onder de Sahara en in Zuid-Azië is het percentage doodgeboortes relatief groot. Dit komt vooral doordat vrouwen niet altijd toegang hebben tot goede zorg.

De kinderrechtenorganisatie maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op het aantal doodgeboortes. Vanwege de strenge maatregelen blijven meer vrouwen verstoken van de juiste zorg, waarschuwt Unicef.