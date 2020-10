Aandeelhouder wil dat Disney de aanval opent op Netflix

Het is post die elke bestuursvoorzitter vreest: een dwingende brief van een activistische aandeelhouder – beleefd van toon, maar onmiskenbaar dreigend dat er ingegrepen moet worden. Woensdag kreeg de topman van The Walt Disney Company, Bob Chapek, er eentje. Met de vriendelijke groeten van Daniel Loeb, eigenaar van het beruchte hedgefonds Third Point, dat zich eerder mengde in de bedrijfsvoering van Yahoo, Sotheby’s, en het Nederlandse DSM. Persbureau Bloomberg schreef als eerste over de brief.

Dit keer heeft Loeb, die nog geen procent van de Disney-aandelen bezit, een ongebruikelijke wens voor een aandeelhouder: hij wil dat Disney mínder dividend gaat uitkeren. De 3 miljard dollar (omgerekend circa 2,6 miljard euro) aan jaarlijks dividend kan de organisatie beter investeren in Disney+, de streamingdienst waarmee het bedrijf moet concurreren met Netflix, vindt de hedgefondseigenaar.

Thuisbioscoop

Tegelijkertijd wil Loeb dat Disney minder werk maakt van waar het groot mee is geworden: bioscoopfilms. Dat laatste zorgt misschien voor „enige droefheid en nostalgie”, schrijft Loeb volgens Bloomberg. Maar: „Ik weet zeker dat mensen vergelijkbare emoties voelden over paardenkoetsen toen de eerste auto werd geïntroduceerd.” Mensen willen nieuwe films meteen thuis kunnen kijken, niet in de bioscoop, zegt hij.

Het gaat slecht met het bijna honderd jaar oude Disney, tevens eigenaar van andere filmstudio’s, waaronder Pixar en Marvel Studios. Over de hele wereld zijn bioscopen dicht, of maandenlang dicht geweest, vanwege de coronapandemie. Ook de pretparken van Disney moesten dicht. Vorige week werd bekend dat 28.000 Amerikaanse Disneyland-medewerkers hun baan verliezen wegens tegenvallende cijfers. Disney leed 4,7 miljard dollar verlies in het kwartaal dat eind juni eindigde. Een jaar eerder was dat nog 1,4 miljard dollar winst.

Disney+ is november vorig jaar gelanceerd en lijdt verlies, maar heeft al wel 60 miljoen abonnees geworven. Er lijkt genoeg animo te zijn voor de vele Disney-klassiekers en nieuwe releases, zoals de speelfilmversie van animatiefilm Mulan. Netflix heeft ruim drie keer zoveel betalende kijkers: 190 miljoen. Als Disney er maar genoeg geld in stopt, schrijft Loeb, kan het Netflix „binnen een paar jaar” verslaan in abonnees.

Hoewel het over hún dividend ging, reageerden beleggers positief: de koers van Disney steeg woensdag met 2 procent nadat Bloomberg over de brief berichtte. Het aandeel van de entertainmentgigant, met een marktwaarde van ruim 220 miljard dollar, verloor dit jaar 16 procent tot en met dinsdag, de dag voor het nieuws.