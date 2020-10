Volendine, geboren op de ‘Volendam’

Kan een schip met meer passagiers aankomen dan waarmee het is vertrokken? Ja, bijvoorbeeld omdat er onderweg bootvluchtelingen zijn opgenomen. Of omdat er aan boord een kind is geboren.

Dat laatste zal tegenwoordig niet vaak meer voorkomen. Lange afstanden worden per vliegtuig afgelegd – althans pre-corona. Maar ooit was je met passagiersschepen weken onderweg naar bijvoorbeeld de Oost of de West en weer terug. En ja, tijdens dergelijke lange bootreizen werden geregeld kinderen geboren. Had dat gevolgen voor hun namen?

Over dat onderwerp schreef Gerrit Bloothooft, een bekende naamkundige, vorige week een bijdrage in het online tijdschrift Neerlandistiek. Bloothooft heeft toegang tot grote databanken. Tussen 1790 en 1972 vond hij daarin liefst 481 vermeldingen van geboorten aan boord. Een kind dat op een schip ter wereld kwam moest door de kapitein worden bijgeschreven in het scheepsjournaal. In 394 gevallen vond Bloothooft sporen van de scheepsnaam in de voornaam of voornamen.

Zo kreeg een meisje in 1821 de naam Cornelia omdat zij aan boord van de Cornelia het levenslicht zag. Conrad werd in 1876 geboren op de Conrad en Emma in 1879 op de Emma. Tot zover was de keuze makkelijk. Maar wat te doen als je zoon ter wereld komt op de Willem III? Zijn ouders kozen in 1912 voor Willem Driekes. En wat als je een dochter krijgt op een schip met een mannennaam, zoals in 1916 gebeurde op de Rembrandt? Haar ouders doopten haar Rembrandtine. In 1927-1928 werden twee Petronella Cornelia’s geboren aan boord van de P.C. Hooft en in 1950 zag op de Volendam het meisje Volendine het levenslicht.

Volendine is geen bestaande voornaam. De kans is groot dat een Nederlandse ambtenaar van de Burgerlijke Stand die naam indertijd zou hebben geweigerd. Maar als zo’n ongewone naam al door de kapitein was vastgelegd, al dan niet in internationale wateren, dan kon de ambtenaar ’m niet weigeren. Zo vinden we in Bloothoofts lijstje ongewone voornamen als Zuiderkruis, Tosca-Nella (geboren op de Toscana), Atlanta en Atlantis. Die laatste twee namen werden tussen 1950 en 1951 liefst 29 keer gegeven, samen met Atlantica, Atlantina en Atlantrice. Dit allemaal aan boord van – u raadt het al – de Atlantis.

Dat er toen zoveel kinderen op dat schip werden geboren, heeft te maken met de repatriëring van Nederlandse burgers en soldaten uit Indonesië. Onze overheid charterde daartoe schepen. Alleen al in 1950 werden er maandelijks ruim tweeduizend families gerepatrieerd. Van tevoren was precies in kaart gebracht hoeveel vrouwen er hoogzwanger waren; om het medisch personeel niet te zwaar te belasten werden ze over verschillende schepen verdeeld. Ook de pers was op de hoogte. Tijdens een overtocht van de Atlantis werden in krap vier weken tijd 62 kinderen geboren. In kranten en journaals doken de bijnamen ooievaarsschip en babyschip op.

Wie een kind krijgt op zee, baart op de baren. Dat is verleidelijk voor koppenmakers. ‘Baren op de baren’ luidde dan ook in 1971 de kop in Het Vrije Volk over een kind dat twintig mijl ten noorden van Schiermonnikoog ter wereld kwam op een Deense coaster. Welke naam deze zeebaby kreeg, staat er helaas niet bij.

