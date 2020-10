Virtuoos hardrockvernieuwer met legendarische vingertiktechniek

Eddie Van Halen was de gitaarvirtuoos die pop en heavy metal dichter bij elkaar bracht. De ‘Mozart van de metal’, zoals de gitarist van hardrockgroep Van Halen door collega’s werd genoemd, overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker.

Met zijn vernieuwende gitaarstijl en explosieve spel drukte de Amerikaan met Nederlandse wortels zijn stempel op popklassiekers als ‘Runnin’ With the Devil’ en ‘Jump’. Zijn solo in ‘Beat It’ van Michael Jackson geldt als een van de beste gitaarsolo’s aller tijden.

Indische moeder

Edward Lodewijk van Halen werd in Amsterdam geboren als zoon van een Nederlandse vader en Indische moeder. Vader Jan van Halen was saxofonist en klarinettist bij de Luchtmachtkapel en speelde sporadisch bij de Snip en Snap Revue. In 1962 verhuisde het gezin naar Pasadena in Californië, overgehaald door de van oorsprong Javaanse familieleden van moeder Eugenia Beers.

Eddie toonde in eerste instantie vooral interesse in de piano, die hij leerde bespelen zonder zich het notenschrift eigen te maken. Toen hij broer Alex mee hoorde drummen met ‘Wipe Out’ van de Surfaris, besloot hij te switchen naar elektrische gitaar. Eric Clapton was een van zijn vroege voorbeelden. Later verklaarde hij dat de lossere stijl van Jimmy Page hem nog meer had beïnvloed.

Gitarist Eddie en drummer Alex begonnen bands met de namen Genesis en Mammoth, maar toen die al bleken te bestaan, kozen ze in 1974 voor Van Halen. Met zanger David Lee Roth maakten ze demo’s met Gene Simmons van KISS. In 1978 verscheen debuutalbum Van Halen met gezichtsbepalende nummers als ‘Runnin’ With the Devil’, ‘Atomic Punk’ en de grensverleggende gitaarinstrumental ‘Eruption’.

Eddie Van Halen, zoals hij als genaturaliseerde Amerikaan zijn naam ging schrijven, ontwikkelde zijn virtuoze ‘finger tapping’ techniek. Met zijn ontwapenende glimlach bij het spelen wekte hij de indruk dat er geen kunst aan was. In 1980 stond Van Halen op Pinkpop.

Klassieke hardrockalbums

De eerste vier elpees van Van Halen gelden als klassiekers in het hardrockgenre. Eddie Van Halen droeg in belangrijke mate bij aan teksten en composities. Met het idee voor ‘Jump’ liep hij al een paar jaar rond, maar het prominente gebruik van de synthesizer lag moeilijk bij zijn medebandleden. In 1984 werd het Van Halens grootste hit.

Eddie Van Halen tijdens een gastoptreden bij een concert van Michael Jackson in 1984 Foto AP/Carlos Osorio

Eddie Van Halens twintig seconden lange solo in ‘Beat It’ van Michael Jackson werd een van zijn grootste wapenfeiten. Jackson werkte aan een rocksong voor zijn album Thriller. Toen producer Quincy Jones hem belde, dacht Eddie eerst dat het een grapjas aan de telefoon was. Eenmaal overtuigd kostte het hem slechts een half uur om zijn gedenkwaardige solo tweemaal in te spelen. De ruigere versie van de twee werd niet gebruikt. Van Halen liet zich er niet voor betalen; het sixpack bier dat hij gekregen zou hebben, had hij zelf meegebracht. Thriller hield uiteindelijk Van Halens album 1984 van de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst.

Na ‘Jump’ verliet David Lee Roth de band wegens onderlinge meningsverschillen. Er volgde een episode met zanger Sammy Hagar die onder meer de hit ‘Why Can’t This Be Love’ opleverde. Roth keerde nog enkele malen terug, voor het laatst op tournee in 2015. Bassist Michael Anthony werd in 2007 vervangen door Eddie’s zoon Wolfgang Van Halen.

Eddie Van Halen kampte al langer met gezondheidsproblemen. In 1999 werd zijn heup vervangen en in 2000 moest een deel van zijn tong worden verwijderd in de strijd tegen kanker. In 2009 werd hij geopereerd aan zijn linkerhand, dezelfde die bij zijn legendarische vingertiktechniek over de snaren gesprongen had als een balletdanser op een hete plaat.

Zijn moeder had hem van het gitaarspelen af proberen te houden met de woorden: „Je wordt een nietsnut, net als je vader.” Eddie Van Halen bewees het tegendeel. Zijn Indische bloed maakte hem de koning van de Indorockers, aldus een Nederlandse reactie bij zijn dood.